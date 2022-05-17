Президент Венгрии назвала условие для принятия антироссийских санкций

В Венгрии заявили, что проголосуют за санкции против России, включающие эмбарго на поставки нефти, при условии, если ЕС профинансирует энергетическую безопасность страны.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что была бы благодарна за помощь польского коллеги Анджея Дуды в предоставлении необходимых условий для поддержки очередного пакета антироссийских санкций.

«Мы просим президента Дуду, чтобы он поддерживал нас в получении от ЕК всех фондов на восстановление, которые были нам выделены», — цитирует её РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщало, что ЕС из-за Венгрии может отложить эмбарго на поставки нефти из России.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что отказ от российской нефти станет вызовом для многих стран.