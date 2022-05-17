Президент Венгрии назвала условие для принятия антироссийских санкций
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Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что была бы благодарна за помощь польского коллеги Анджея Дуды в предоставлении необходимых условий для поддержки очередного пакета антироссийских санкций.
«Мы просим президента Дуду, чтобы он поддерживал нас в получении от ЕК всех фондов на восстановление, которые были нам выделены», — цитирует её РИА Новости.
Ранее издание Politico сообщало, что ЕС из-за Венгрии может отложить эмбарго на поставки нефти из России.
Также глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что отказ от российской нефти станет вызовом для многих стран.