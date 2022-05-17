Специалист Колташов рассказал о последствиях отказа ФРГ от российской нефти для промышленников

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Руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал о последствиях отказа ФРГ от российской нефти для промышленников.
Специалист Колташов рассказал о последствиях отказа ФРГ от российской нефти для промышленников
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«На самом деле происходить это будет совершенно без оглядки на позицию нефтеперерабатывающих предприятий и химической промышленности как таковой», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, нефть — важнейшее сырьё и отказ от российского ресурса означает отказ от нефти по «адекватным ценам».

«Отказ сразу ударит по немецкой экономике. Во-первых, он ударит в виде дефицита сырья, потому что переключиться на другую нефть вместо российской будет невозможно. Дальше будет рост цен на нефтепродукты, на потребительские и продовольственные товары, производимые в Европе», — добавил Колташов.

Ранее экономист Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, каким образом будет происходить отказ стран Евросоюза от российской нефти.

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