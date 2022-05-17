Путин: на Западе начали завышать возможности альтернативной энергетики

Политические классы на Западе начали спекулировать на озабоченности людей проблемой изменения климата и по политическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики, считает президент России Владимир Путин.

Также с их стороны наблюдается занижение значимости традиционной энергетики, подчеркнул глава государства.

В апреле Путин отметил, что Запад пытается прикрыть свои просчёты в сфере зеленой энергетики и свалить всё на Россию.

По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, демократы США, такие как Нэнси Пелоси и Дженнифер Грэнхольм, получают большие выгоды от энергетического кризиса, «устроенного американским президентом Джо Байденом».

В эфире телеканала он заявил, что «энергетическая инфляция» в США стала прямым и преднамеренным результатом политики Белого дома, смысл которой состоит в том, «чтобы сделать невозможным использование ископаемых видов топлива, доведя их цену до неприемлемого уровня».