Путин: на Западе начали завышать возможности альтернативной энергетики

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Политические классы на Западе начали спекулировать на озабоченности людей проблемой изменения климата и по политическим соображениям завышают возможности альтернативной энергетики, считает президент России Владимир Путин.
Путин: на Западе начали завышать возможности альтернативной энергетики
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Также с их стороны наблюдается занижение значимости традиционной энергетики, подчеркнул глава государства.

В апреле Путин отметил, что Запад пытается прикрыть свои просчёты в сфере зеленой энергетики и свалить всё на Россию.

По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, демократы США, такие как Нэнси Пелоси и Дженнифер Грэнхольм, получают большие выгоды от энергетического кризиса, «устроенного американским президентом Джо Байденом».

В эфире телеканала он заявил, что «энергетическая инфляция» в США стала прямым и преднамеренным результатом политики Белого дома, смысл которой состоит в том, «чтобы сделать невозможным использование ископаемых видов топлива, доведя их цену до неприемлемого уровня».

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