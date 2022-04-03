Ведущий Fox News Карлсон: демократы получают выгоды от энергокризиса, устроенного Байденом

Демократы США, такие как Нэнси Пелоси и Дженнифер Грэнхольм, получают большие выгоды от энергетического кризиса, устроенного американским президентом Джо Байденом, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Байден постоянно говорит нам, что эти его энергетические санкции сокрушат Путина, но это не так. Это явно не так. Путин в порядке. Рубль почти полностью восстановился со дня начала российской спецоперации. Вот вам и разрушение российской экономики, вот вам и принуждение к выводу российских военных с Украины. А вот мы в США из-за этих санкций платим всё больше и больше за свой бензин», — сказал журналист.

В эфире телеканала он выразил мнение, что «энергетическая инфляция» в США стала прямым и преднамеренным результатом политики Белого дома, смысл которой состоит в том, «чтобы сделать невозможным использование ископаемых видов топлива, доведя их цену до неприемлемого уровня».

«А затем заменить те виды топлива, которые вы могли себе позволить, новой, зелёной энергией, которой вы просто должны будете пользоваться за неимением другого выбора», — заявил Карлсон.

Говоря о том, кому это выгодно, ведущий отметил, что «доноры администрации Байдена» получают от этого выгоду и одним из них является министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

«Благодаря репортажу The Washington Free Beacon, за который мы выносим свою благодарность, мы знаем, что Дженнифер Грэнхольм владела миллионными пакетами акций так называемых экологически «чистых» энергетических компаний ещё до того, как стала министром энергетики», — приводит слова журналиста ИноСМИ.

По словам Карлсона, «это и есть причина того, что они так «зациклились» на этой Украине».

«И она заключается в том, чтобы навязать вам свой «Зелёный новый курс», хотите вы этого или нет», — подытожил он.

Ажиотажное удорожание нефти привело к заметному увеличению стоимости топлива в западных странах. Так, за последний месяц цены на бензин в США выросли на 20% — до $1,12 за 1 л.

В октябре 2021 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что Запад, субсидируя зелёную энергетику в других странах, в том числе на Украине, получает возможность вмешиваться во внутренние дела государств, которым оказывается помощь.