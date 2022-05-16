Профицит внешней торговли России в январе — апреле вырос до $106,5 млрд

Профицит внешней торговли России в январе — апреле вырос более чем в три раза по сравнению с прошлогодними показателями — до $106,5 млрд, сообщил Центробанк.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.

При этом профицит счёта платёжного баланса России в январе — апреле 2022 года вырос в три с половиной раза — до $95,8 млрд, пишет агентство.

Газета The Economist ранее сообщила, что Россия на фоне санкций, сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне сможет получить рекордный торговый профицит: западные рестрикции не мешают поставкам нефти и газа из России, при этом рост цен на энергоносители увеличил российские доходы.

Министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что российская экономика демонстрирует устойчивость.