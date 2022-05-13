The Economist: Россия на фоне санкций получит рекордный торговый профицит

Россия на фоне санкций, сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне сможет получить рекордный торговый профицит. Об этом пишет газета The Economist.

В материале отмечается, что импорт в России сократился из-за введённых Западом санкций, но «экспорт выстоял».

В статье говорится, что западные рестрикции не мешают поставкам нефти и газа из России, при этом рост цен на энергоносители увеличил российские доходы.

Как полагают аналитики, активное сальдо торгового баланса России вскоре достигнет рекордных показателей.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость.