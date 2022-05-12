В ЕЭК объявили об обнулении пошлин на импорт орехов для пищевой и косметической индустрии

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнуляет пошлину на ввоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ряда видов орехов, использующихся для производства масла в пищевой и косметической промышленности.
В ЕЭК объявили об обнулении пошлин на импорт орехов для пищевой и косметической индустрии
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«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о выделении в ТН ВЭД ЕАЭС орехов ши, шореи и ряда других видов орехов, семян и косточек и снижении в отношении них ставок ввозных таможенных пошлин с 5% до 0% сроком на три года», — цитирует заявление ЕЭК РИА Новости.

Уточняется, что соответствующие товарные позиции в основном используются для производства стеаринов экзотических масел, которые, в свою очередь, служат компонентами при изготовлении заменителей масла какао, некоторых видов маргарина и косметических средств.

Ранее член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха перечислила товары, которые будет наиболее выгодно ввозить через параллельный импорт. По её мнению, к ним относятся сырьё и компоненты для производства.

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