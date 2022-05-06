Маркетолог Птуха назвала наиболее выгодные товары для импорта в Россию в условиях санкций
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Об этом она рассказала в разговоре с Life.ru.
По её словам, промышленное оборудование и всё необходимое для производства нужно будет ввозить в первую очередь. Например, полиэтилен и гранулы для изготовления пластмассы. Спросом будут пользоваться и запасные части для технического оборудования.
Также в списке необходимых товаров — различная электроника, духи и смартфоны, семена и строительные материалы.
Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах торговых отношений России и ЕС.