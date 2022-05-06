Маркетолог Птуха назвала наиболее выгодные товары для импорта в Россию в условиях санкций

Член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха перечислила товары, которые будет наиболее выгодно ввозить через параллельный импорт. По её мнению, к ним относятся сырьё и компоненты для производства.

Об этом она рассказала в разговоре с Life.ru.

По её словам, промышленное оборудование и всё необходимое для производства нужно будет ввозить в первую очередь. Например, полиэтилен и гранулы для изготовления пластмассы. Спросом будут пользоваться и запасные части для технического оборудования.

Также в списке необходимых товаров — различная электроника, духи и смартфоны, семена и строительные материалы.

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