Маркетолог Птуха назвала наиболее выгодные товары для импорта в Россию в условиях санкций

Короткая ссылка
Член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха перечислила товары, которые будет наиболее выгодно ввозить через параллельный импорт. По её мнению, к ним относятся сырьё и компоненты для производства.
Маркетолог Птуха назвала наиболее выгодные товары для импорта в Россию в условиях санкций
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в разговоре с Life.ru.

По её словам, промышленное оборудование и всё необходимое для производства нужно будет ввозить в первую очередь. Например, полиэтилен и гранулы для изготовления пластмассы. Спросом будут пользоваться и запасные части для технического оборудования.

Также в списке необходимых товаров — различная электроника, духи и смартфоны, семена и строительные материалы.

Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах торговых отношений России и ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить