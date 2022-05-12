Зампред Банка России Алексеев покинет свой пост

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Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свой пост.
Зампред Банка России Алексеев покинет свой пост
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Приказом председателя Банка России с 12 мая 2022 года Сергей Белов назначен заместителем председателя Банка России», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Ранее сообщалось, что советник главы ЦБ России Сергей Игнатьев покидает Центробанк.

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