Зампред Банка России Алексеев покинет свой пост
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свой пост.
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«Приказом председателя Банка России с 12 мая 2022 года Сергей Белов назначен заместителем председателя Банка России», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Ранее сообщалось, что советник главы ЦБ России Сергей Игнатьев покидает Центробанк.
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