Зампред Банка России Алексеев покинет свой пост

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свой пост.

«Приказом председателя Банка России с 12 мая 2022 года Сергей Белов назначен заместителем председателя Банка России», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Ранее сообщалось, что советник главы ЦБ России Сергей Игнатьев покидает Центробанк.