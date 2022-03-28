Советник главы Центробанка Сергей Игнатьев покидает свой пост

Короткая ссылка
Советник главы ЦБ России Сергей Игнатьев покидает Центробанк 31 марта. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.
Советник главы Центробанка Сергей Игнатьев покидает свой пост
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Игнатьев возглавлял Банк России в 2002—2013 годах, с 2013 года он был советником председателя Банка России, входил в совет директоров ЦБ.

Как сообщили ранее в Центробанке, сообщения о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, не соответствуют действительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить