Советник главы Центробанка Сергей Игнатьев покидает свой пост

Советник главы ЦБ России Сергей Игнатьев покидает Центробанк 31 марта. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора.

«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Игнатьев возглавлял Банк России в 2002—2013 годах, с 2013 года он был советником председателя Банка России, входил в совет директоров ЦБ.

Как сообщили ранее в Центробанке, сообщения о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, не соответствуют действительности.