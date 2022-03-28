Советник главы Центробанка Сергей Игнатьев покидает свой пост
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«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Игнатьев возглавлял Банк России в 2002—2013 годах, с 2013 года он был советником председателя Банка России, входил в совет директоров ЦБ.
Как сообщили ранее в Центробанке, сообщения о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, не соответствуют действительности.