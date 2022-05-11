Экс-глава МИД Австрии заявила о «тяжёлых временах» в ФРГ при отказе от газа из России
«У представителей центрального банка (Германии) более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», — заявила Кнайсль.
В качестве примера она привела химическую отрасль ФРГ.
Запрет на импорт российского газа привёл бы «к массовым увольнениям работников вкупе с рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты», предупредила Кнайсль.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.
Она заверила, что это «навсегда».