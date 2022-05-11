Экс-глава МИД Австрии заявила о «тяжёлых временах» в ФРГ при отказе от газа из России

Немецкий Центробанк и руководители крупных предприятий выражают опасение, что введение эмбарго на российский газ приведёт в Германии к «тяжёлым временам». Об этом заявила в разговоре с RT экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У представителей центрального банка (Германии) более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», — заявила Кнайсль.

В качестве примера она привела химическую отрасль ФРГ.

Запрет на импорт российского газа привёл бы «к массовым увольнениям работников вкупе с рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты», предупредила Кнайсль.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.

Она заверила, что это «навсегда».