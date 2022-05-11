«Газпром»: Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход
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«Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надёжность её газоснабжения», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее «Газпром» сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину на сегодня в объёме 72 млн куб. м.
10 мая официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы по транзиту газа через украинскую станцию «Сохрановка» в прежнем режиме. В компании отметили, что не получили каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве.