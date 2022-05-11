«Газпром» рассказал об объёме транзита газа через территорию Украины 11 мая

Российская компания «Газпром» сообщила, что поставляет газ для транзита через Украину на сегодня в объёме 72 млн куб. м.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в последние дни апреля газ качали в среднем по 50—70 млн куб. м в сутки, в мае — по 90—100 млн куб. м в сутки.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы по транзиту газа через украинскую станцию «Сохрановка» в прежнем режиме и не получил каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве.