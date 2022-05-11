«Газпром» рассказал об объёме транзита газа через территорию Украины 11 мая

Короткая ссылка
Российская компания «Газпром» сообщила, что поставляет газ для транзита через Украину на сегодня в объёме 72 млн куб. м.
«Газпром» рассказал об объёме транзита газа через территорию Украины 11 мая
  • Gettyimages.ru
  • © onurdongel

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в последние дни апреля газ качали в среднем по 50—70 млн куб. м в сутки, в мае — по 90—100 млн куб. м в сутки.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы по транзиту газа через украинскую станцию «Сохрановка» в прежнем режиме и не получил каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить