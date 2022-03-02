Впервые с июня 2014 года: цена нефти Brent превысила $115 за баррель

На торгах в среду, 2 марта, нефть эталонной марки Brent впервые с июня 2014 года превысила $115 за баррель. Наблюдаемый рост цен эксперты связывают с дефицитом сырья на мировом рынке и усилением геополитической напряжённости. Потребители опасаются прекращения поставок сырья из России на фоне новых санкций Запада в отношении Москвы. Участники Международного энергетического агентства и альянса ОПЕК+ наращивают предложение углеводородов, но этих объёмов всё ещё не хватает для покрытия дефицита нефти на мировом рынке. Аналитики не исключают, что в текущих условиях сырьевые котировки продолжат оставаться на высоком уровне.

В среду, 2 марта, торги на глобальном энергорынке сопровождаются уверенным ростом нефтяных цен. Во второй половине дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась до $115 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в июне 2014 года.

Отметим, что с начала 2022 года нефть подорожала более чем на 46%. Наблюдаемая динамика во многом связана с возросшей геополитической напряжённостью в мире, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По её словам, на фоне всё новых санкций Запада в отношении Москвы участники рынка опасаются прекращения поставок сырья из России. В то же время глобальная экономика продолжает восстанавливаться от последствий пандемии, и потребление топлива стремительно растёт в большинстве государств.

«Спрос будет увеличиваться и дальше, в то время как санкционная риторика и недостаточный объём инвестиций в нефтяную отрасль могут привести к ещё большей нехватке ресурсов. Поэтому я считаю, что тренд на рост цен не сиюминутный, а как минимум среднесрочный», — предположила Мильчакова.

Примечательно, что для снижения нефтяных цен страны — участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить из своих резервов 60 млн баррелей сырья. Половину этого объёма планируют предоставить США.

«Это крайне важное решение, которое демонстрирует готовность международного сообщества действовать сообща для преодоления этой сложной ситуации», — приводит ТАСС слова министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды.

Одновременно предложение нефти продолжают увеличить и страны ОПЕК+. По итогам переговоров 2 марта стороны условились нарастить производство сырья в апреле ещё на 400 тыс. баррелей в сутки. Вместе с тем, как отмечают специалисты, текущих объёмов нефтедобычи по-прежнему хватает для покрытия глобального дефицита сырья.

«Участников объединения больше всего волнует состояние мирового спроса, а он растёт. До тех пор, пока потребители массово не начнут отказываться от нефти, ОПЕК+ не будет видеть смысла в том, чтобы что-то радикально менять в плане цен», — считает Наталья Мильчакова.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от резких обвалов.

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© Sue Ogrocki

По мнению Натальи Мильчаковой, некоторое влияние на стоимость нефти могло бы оказать перезаключение ядерной сделки. Предполагается, что в случае успешных переговоров и снятия санкций с Ирана исламская республика сможет значительно нарастить нефтедобычу.

Напомним, ещё в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия одобрили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Суть документа заключалась в ограничении иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны Вашингтона, ЕС и Совбеза ООН.

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В 2018-м по инициативе Дональда Трампа Соединённые Штаты вышли из договора и ввели новые санкции против Ирана. В частности, ограничения затронули энергетический сектор исламской республики — действующая тогда американская администрация планировала свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. С приходом к власти в США Джо Байдена Вашингтон вернулся к переговорам. В настоящий момент обсуждение по-прежнему продолжается.

«Вместе с тем даже если сделка будет подписана и на рынок вернётся иранская нефть, а США продадут свои резервы, ситуация изменится незначительно. Цены на нефть могут снизиться, но лишь на небольшую величину», — считает Наталья Мильчакова.

Похожей точки зрения придерживается и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Как полагает специалист, в ближайшее время стоимость нефти будет оставаться вблизи $110—115 за баррель. При этом, если Запад усилит санкционное давление на Россию, стоимость энергоресурсов может вырасти ещё больше, уверен специалист.

«Если в конечном счёте США и ЕС решат ввести ограничения на поставки российской нефти, начнётся мировое перестроение рынка. Москве при этом не придётся останавливать добычу, а лишь потребуется переориентироваться на другие рынки сбыта. В то же время у европейцев и американцев заметно вырастут издержки, так как им нужно будет перенастраивать свои заводы или искать похожую нефть. В этом случае котировки уйдут выше $150 за баррель», — заключил Игорь Юшков.