Без платы за ЖКХ и проезд в транспорте: как в 1961 году в СССР планировали ускорить экономику и улучшить жизнь граждан

19 июня 1961 года пленум ЦК КПСС принял новую программу, главной целью которой провозглашалось построение в СССР коммунистического общества менее чем за 20 лет. К 1980 году планировалось значительно обогнать США по объёму промышленного производства и уровню жизни, сократить неравенство доходов населения. Нуждающиеся граждане должны были получить жильё, а общественный транспорт — стать бесплатным. По мнению специалистов, достичь намеченных целей в отсутствие радикальных изменений в экономике и обществе оказалось невозможно. Тем не менее руководству страны всё же удалось добиться определённых успехов в обеспечении граждан жильём, а также в повышении доходов, качества образования и медицины. При этом некоторые обещания советской власти могут стать реальностью уже в современной России, не исключают специалисты.

В начале второй половины XX века экономика Советского Союза развивалась опережающими темпами. Ускоренный рост обеспечивали высокие объёмы промышленного и аграрного производства, а также стремительно растущее городское население.

С 1950 по 1960 год выпуск промышленной продукции в стране увеличился втрое. По этому показателю СССР вышел на второе место в мире и первое в Европе. В свою очередь, производство сельхозпродукции выросло более чем в полтора раза.

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При этом если ещё в начале десятилетия подавляющее большинство советских граждан (более 61%) были жителями сёл, то уже в 1960-м почти половина населения страны проживала в городах. Такие данные содержатся в материалах Госкомстата СССР.

В этих условиях в 1958 году в стране началась работа над созданием новой, третьей программы КПСС. Главной целью нового плана партии стал переход к коммунистическому обществу. Проект программы был завершён к 1961 году и весной представлен генеральному секретарю Никите Хрущёву.

В мае 1961 года президиум Центрального комитета КПСС одобрил документ. 19 июня, ровно 60 лет назад, третью программу партии принял пленум ЦК и постановил опубликовать проект в советской прессе для всеобщего ознакомления.

«Под испытанным руководством Коммунистической партии, под знаменем марксизма-ленинизма советский народ построил социализм. Под руководством партии, под знаменем марксизма-ленинизма советский народ построит коммунистическое общество. Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» — говорилось в заключении новой программы.

Большие амбиции

План партии был окончательно принят на XXII съезде КПСС в октябре 1961 года и предполагал конкретные сроки исполнения. В частности, до 1970 года СССР должен был обогнать США по объёму производства продукции на душу населения, а также повысить материальный достаток и культурно-технический уровень граждан.

Более того, уже по итогам второго десятилетия, к 1980 году, руководство страны обещало создать материально-техническую базу коммунизма и обеспечить «изобилие материальных и культурных благ для всего населения». Окончание строительства коммунистического общества предполагалось в последующий период.

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За 20 лет руководство страны планировало увеличить производительность труда в промышленности более чем в четыре раза, а в сельском хозяйстве — в пять-шесть раз. В результате, по мнению авторов программы, рабочий день советских граждан можно было бы сократить до шести часов при одном выходном в неделю (или до семи часов — при двух). Более того, для сотрудников вредных производств рабочий график надеялись урезать до пяти часов при пятидневной рабочей неделе.

Помимо этого, власти рассчитывали более чем в три с половиной раза увеличить реальные доходы населения. Одновременно должна была сократиться разница между заработной платой колхозников, рабочих и служащих.

Более того, к 1980 году планировалось сделать бесплатными коммунальные услуги и проезд на общественном транспорте. Наряду с этим власти обещали окончательно решить жилищную проблему.

«В течение первого десятилетия в стране будет покончено с недостатком в жилищах. Те семьи, которые проживают ещё в переуплотнённых и плохих жилищах, получат новые квартиры. В итоге второго десятилетия каждая семья, включая семьи молодожёнов, будет иметь благоустроенную квартиру, соответствующую требованиям гигиены и культурного быта», — отмечалось в программе.

В своих планах руководство СССР исходило из того, что экономика страны продолжит расти такими же темпами, как в 1930-х годах и в послевоенный период. Именно поэтому власти поставили настолько амбициозные цели, считает ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов.

«Инициатором включения в третью программу КПСС всех этих положений был лично Никита Хрущёв. Можно сказать, что тот самый пресловутый волюнтаризм, в котором впоследствии обвиняли Хрущёва, проявился в этом вопросе в полной мере. Наиболее продвинутая часть советского руководства и общества изначально весьма скептически относилась к этим планам. Тем не менее решение было принято», — рассказал эксперт в интервью RT.

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По словам Беспалова, на тот момент экономика страны уже достигла относительно высокого уровня развития, значительная часть населения проживала в городах и была занята в промышленном производстве. В этих условиях стоило ожидать естественного снижения темпов экономического роста.

«Кроме того, Хрущёв и его соратники не осознавали, что простым наращиванием каких-то экономических показателей невозможно было достичь создания материально-технической базы коммунизма и тем более коммунистического общества. Для достижения этой цели необходимо формирование какой-то совершенно иной экономической структуры и радикальные перемены в общественных отношениях, в системе государственного управления — вплоть до отмирания всех органов власти», — пояснил эксперт.

Моральный стимул

Впрочем, обещания руководства страны положительно влияли на настроения в обществе. Таким мнением с RT поделился Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В принципе, для того периода были характерны подобные популистские заявления, которые зачастую не имели под собой никакой экономической основы. Подавляющее большинство населения верило в подобные обещания. Люди работали с энтузиазмом и выполняли все свои поручения и трудовые обязанности», — рассказал экономист.

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Отметим, что в 1960—1970 годах советская экономика всё ещё продолжала развиваться сравнительно быстрыми темпами. Так, по данным Госкомстата СССР, в первой половине десятилетия национальный доход (общий доход всех предприятий и граждан) ежегодно в среднем рос на 6,5%, во второй половине — на 7,8%.

«При этом надо понимать, что основная масса производства (более 60%) была сосредоточена исключительно в оборонном комплексе. О товарах народного потребления, продовольствии, службах быта никто не заботился. Наблюдался недостаток обуви, текстиля, одежды», — напомнил Остапкович.

Уход с дистанции

С середины 1960-х и до конца первой половины 1970-х годов экономика Советского Союза по своим масштабам уверенно приближалась к американской. Так, если ещё в начале этого периода размер валового национального продукта (ВНП) СССР составлял 49% от показателя США, то уже к 1975 году значение выросло до 57%. Впрочем, с 1976-го разрыв между ВНП двух государств вновь начал увеличиваться. Об свидетельствуют материалы ЦРУ.

По словам Сергея Беспалова, возможности для дальнейшего наращивания промышленного производства в СССР уже были исчерпаны. Кроме того, как отметил эксперт, замедление экономического роста было вызвано рядом ошибок в системе государственного планирования. Одновременно с этим стал ослабевать фактор энтузиазма населения и всё более негативное влияние начала оказывать растущая зависимость страны от экспорта нефти и газа.

«В результате к началу 1980-х годов темпы роста советской экономики снизились до 3—4% в год. На тот момент ключевые страны Запада вступили в фазу научно-технической революции, которая в дальнейшем обеспечила им высокие темпы экономического роста. В то же время СССР концентрировал свои научно-технические достижения в основном в военно-промышленном комплексе», — добавил Беспалов.

Между тем, как подчеркнул специалист, за два десятилетия власти Советского Союза всё же смогли добиться заметного увеличения доходов населения. По данным Госкомстата, с 1960 по 1980 год показатель вырос почти в два с половиной раза.

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«Более того, огромных успехов удалось достичь в деле обеспечения жильём, активно развивалась социальная инфраструктура: образование, здравоохранение и другие сферы. Таким образом, как уровень, так и качество жизни большинства советских людей росли — в особенности жителей крупных городов. Тем не менее ничего даже отдалённо напоминающего темпы роста, обещанные в 1961 году, не было и не могло быть», — подчеркнул Сергей Беспалов.

Как отметил специалист, по мере приближения к 1980 году советское руководство стремилось заставить население забыть о построении коммунизма. Вместо этого вводился лозунг о создании «развитого социализма».

«Заведомо невыполнимое обещание построения коммунистического общества, о котором партийное руководство предпочло забыть, тоже сыграло определённую роль в процессе отчуждения людей от власти, нарастания недоверия к ней и в целом в развитии кризиса, в который постепенно начало погружаться советское общество уже в 1980-х годах», — пояснил эксперт.

Проверка временем

По мнению Георгия Остапковича, задачи, которые бралась решить советская власть, остаются практически невыполнимыми и сейчас. Например, крайне маловероятной эксперт считает отмену оплаты услуг ЖКХ и общественного транспорта.

«Это виды деятельности с низкой прибылью и рентабельностью. Если мы сейчас значительно понизим тарифы ЖКХ и стоимость проезда или вообще уберём эти платежи, предприятия не смогут самоокупаться. Тогда вся нагрузка ляжет на государство, а оно уже будет вынуждено полностью субсидировать и транспорт, и жилищно-коммунальную сферу. В результате придётся повышать налоги», — пояснил эксперт.

Труднодостижимым экономист считает и увеличение реальных доходов населения более чем в три раза за 20 лет. Между тем, как отметил Остапкович, осуществимым могло бы стать сокращение трудовой недели до четырёх дней. Таким образом, количество рабочих часов россиян сократилось бы до 32 — меньше, чем планировало руководство КПСС в 1961 году.

«Многие государства сейчас задумываются о сокращении рабочей недели до четырёх дней. Для этого нужно повышать производительность труда преимущественно за счёт внедрения новых технологий и модернизации оборудования. Думаю, в России можно будет серьёзно обсуждать эту инициативу лет через пять. Пока в качестве пилотного проекта можно попробовать перевести на четырёхдневную рабочую неделю отдельные отрасли и виды деятельности, например госслужащих. Думаю, никакого убытка для экономики для этого не будет», — заключил Остапкович.