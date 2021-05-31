Восполнение ресурсов: как снятие запрета на многодетность в Китае может отразиться на экономике страны

В Китае планируют ослабить контроль за рождаемостью и разрешить семьям иметь трёх детей. Так руководство страны собирается решать проблему стареющего населения. На долю пожилых людей уже приходится почти 19% от общего числа граждан КНР, а к 2040 году показатель может приблизиться к 28%. Такое положение дел специалисты связывают с чрезмерно жёсткой демографической политикой, которую Пекин начал проводить в 1970-х годах.

Власти Китая планируют на законодательном уровне разрешить семьям заводить третьего ребёнка. Такое решение было принято в понедельник, 31 мая, по итогам на заседания политбюро ЦК Коммунистической партии КНР. Как пояснили в руководстве республики, инициатива необходима для борьбы с ускорившимся за последние годы процессом старения населения.

«Дальнейшая оптимизация политики в отношении деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей... помогут улучшить структуру населения страны, реализовать национальную стратегию по активному реагированию на старение населения и сохранить преимущества страны в плане обеспеченности человеческими ресурсами», — говорится на сайте Госсовета КНР.

Отметим, что за последние десять лет население азиатской республики увеличилось на 5,38% (до 1,41 млрд человек). При этом количество пожилых граждан в стране выросло почти на 60%.

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Так, ещё в 2010 году в Китае насчитывалось 168 млн людей в возрасте старше 60 лет (12,4% населения страны). По итогам 2020-го значение превысило 264 млн (18,7%), а в 2040-м может достигнуть 402 млн (28%). Об этом свидетельствуют материалы Национального бюро статистики КНР и Всемирной организации здравоохранения.

Ситуацию усугубляет и общее снижение рождаемости в стране, считают опрошенные RT специалисты. По последним оценкам Всемирного банка, в 2019-м темпы роста населения КНР замедлились до 0,36% — минимального уровня с 1961 года.

«Последствия для экономики очевидны — дефицит рабочей силы в перспективе не позволит Пекину выполнить намеченные планы по росту экономики. Отсюда и такие меры — право на рождение третьего ребёнка, а также недавно заявленное повышение пенсионного возраста», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, уже сегодня в некоторых регионах Китая в среднем на двух трудоустроенных граждан приходится один безработный. Более того, в условиях стареющего населения многие промышленные заказы всё чаще переходят соседним странам, где больше молодой рабочей силы, рассказал специалист в беседе с RT.

«Чем меньше рабочей силы, тем дороже она становится. Соответственно, дорожает и производство. Поэтому КНР требуется срочно менять структуру экономики. Если раньше Китай мог за счёт очень большого населения выпускать очень дешёвую продукцию, то сейчас нужно перестраиваться на высокотехнологичное производство, где занято меньше сотрудников, но выше их качество», — пояснил Маслов.

Помимо этого с каждым годом финансовая поддержка пожилого населения требует от правительства Китая всё большего объёма затрат. В результате значительно увеличивается нагрузка на бюджет страны, подчеркнул экономист.

«Покинутое поколение»

Отметим, что в 1970-х годах Китай ввёл принцип «одна семья — один ребёнок». Главной целью политики было сократить численность населения и уменьшить нагрузку на экономику. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребёнка. При этом тех, кто всё же решался завести второго, ожидали штрафы и серьёзные взыскания. В частности, речь шла об увольнении с места службы или исключении из компартии.

«Формально штрафы, причём большие, должны были платить все, кто заводил более одного ребёнка. В реальности же у многих попросту не хватало на это денег. Поэтому зачастую местные власти знали о рождении ребёнка, но не требовали оплаты штрафов. Впрочем, возникла другая проблема. Для тех, грубо говоря, незапланированных детей не были организованы места в школах и университетах. То есть они оказывались не у дел. Это было в прямом смысле покинутое поколение», — рассказал Алексей Маслов.

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В результате жёсткого регулирования рождаемости темпы прироста населения Китая ощутимо замедлились — с 2,75% в 1971 году до 1,28% в 1981-м, а уже в 1998-м показатель опустился ниже 1%.

В 2015 году руководство КНР разрешило семьям заводить двух детей. Тем не менее практика предыдущих нескольких десятилетий уже привела к высоким темпам старения населения и активному росту гендерного дисбаланса.

«Зачастую рождённые девочки вообще не регистрировались. Уже во взрослом возрасте им приходилось выходить замуж, чтобы муж за них заплатил штраф, и таким образом хоть как-то легализоваться. Был даже целый бизнес по легализации. Конечно, это была очень тяжёлая жизнь и все эти «неофициальные» дети оставались на шее у родителей, потому что легализовать их было невозможно», — добавил Маслов.

Ещё одним важным фактором специалист считает массовый переезд китайцев из сёл в более крупные агломерации. По данным Всемирного банка, с 1960 по 2019 годы доля городского населения в республике выросла почти в четыре раза — с 16,2% до 60,3%. В результате обеспечивать детей всем необходимым стало сложнее, поэтому темпы рождаемости в стране начали снижаться.

«Также стоит отметить, что многие люди в Китае сейчас крайне интересуются своей карьерой и рожают детей гораздо позже. Нередкими стали примеры, когда рождение происходит в 30 лет или в 32 года. Как следствие, всё это привело к нынешней ситуации», — пояснил Алексей Маслов.

Слабая мотивация

Как полагает Артём Деев, в текущих условиях возможность иметь трёх детей не приведёт к серьёзному ажиотажу среди китайского населения. На сегодняшний день большинство граждан страны считают, что не могут позволить себе завести ещё одного ребёнка, поскольку это требует высоких затрат, подчеркнул эксперт.

«Более того, заявленное повышение пенсионного возраста рискует обернуться тем, что китайцы откажутся больше рожать. Многие из них выйдут на пенсию позже, а детей нужно воспитывать», — добавил аналитик.

Похожей оценки придерживается и Алексей Маслов. По его словам, в стране началась естественная убыль населения, и регулировать ситуацию в демографии одним лишь снятием ограничений уже невозможно.