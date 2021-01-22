Цифровой зигзаг: что привело к резким колебаниям на мировом рынке криптовалют

В пятницу, 22 января, цена биткоина обвалилась более чем на 10% и впервые за три недели опускалась ниже $30 тыс. Впрочем, после этого стоимость цифровой монеты начала умеренно восстанавливаться. Резкие колебания курса эксперты связывают с возросшим оттоком денег с криптовалютного рынка. В попытках зафиксировать прибыль инвесторы активно распродают подорожавшие в последние месяцы электронные деньги, отмечают эксперты. На этом фоне аналитики не исключают новых обвалов стоимости биткоина в ближайшее время, но в долгосрочной перспективе прогнозируют рост курса электронной монеты.

В пятницу, 22 января, торги на мировом рынке криптовалют сопровождаются резкими колебаниями курса биткоина. В первой половине дня стоимость электронной монеты падала более чем на 10% и впервые с 4 января опускалась до $28,9 тыс. Впрочем, уже вечером котировки отыграли часть потерь и смогли восстановиться до $32 тыс. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Высокая неопределённость на рынке цифровых активов связана с возросшим оттоком денег из электронных монет. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил исполнительный директор EXANTE Анатолий Князев.

Стоимость биткоина уверенно росла с середины октября 2020 года. Менее чем за три месяца курс крупнейшей криптовалюты увеличился почти в четыре раза и на торгах 7 января впервые за всю историю превысил отметку $40 тыс. Как объяснил Анатолий Князев, после этого инвесторы начали выводить деньги из цифровой монеты и таким образом фиксировать прибыль.

Помимо этого, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и падения мировой экономики многие инвесторы активно вкладывали деньги в криптовалюты для более надёжного сбережения своих средств. По словам Князева, сейчас настроения игроков рынка начали постепенно улучшаться, поэтому интерес трейдеров к биткоину как защитному активу несколько снизился.

«В настоящий момент активно разворачивается вакцинация от COVID-19, а также улеглась неопределённость вокруг передачи власти в США. Это позволило крупным инвесторам выводить деньги из биткоина. Кроме того, многие азиатские трейдеры сейчас продают криптовалюту и фиксируют прибыль в преддверии Нового года по лунному календарю», — добавил Анатолий Князев.

Более того, в попытке заработать на криптовалютах некоторые крупные инвесторы намеренно делают прогнозы о дальнейшем падении рынка. Таким образом они хотят добиться новых распродаж электронных монет, а позже купить цифровой актив по выгодной цене. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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«Так, например, инвестиционная компания Guggenheim Partners прогнозирует ещё более серьёзное падение курса биткоина в ближайшее время. Однако известно, что в феврале организация планирует серьёзно вложиться в криптовалюту. Так, в следующем месяце комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит их заявку на инвестирование около $500 млн в акции Grayscale Bitcoin Trust», — отметил Деев.

Акции Grayscale Bitcoin Trust обеспечены биткоинами и имеют привязку к стоимости электронной монеты. При покупке таких ценных бумаг инвесторы получают доступ на криптовалютный рынок без необходимости фактического владения биткоинами.

По словам Анатолия Князева, определённое давление на стоимость биткоина оказали заявления кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен. 19 января она заявила, что криптовалюты способны повысить эффективность финансовой системы, но в то же время могут использоваться для финансирования терроризма, отмывания денег и другой незаконной деятельности.

«Думаю, нам нужно основательнее взяться за вопрос о том, как стимулировать их использование для правомерной деятельности и пресекать их применение для совершения злонамеренных и незаконных действий», — подчеркнула Йеллен.

Reuters

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Опрошенные RT эксперты высоко оценивают вероятность новых колебаний на рынке криптовалют в ближайшее время. По мнению Артёма Деева, очередной обвал стоимости биткоина ниже $30 тыс. может привести к панике среди рядовых инвесторов и новой волне распродаж. В результате курс электронной монеты рискует опуститься до отметки $20 тыс., считает эксперт.

Впрочем, после достижения диапазона $19—20,5 тыс. цена биткоина начнёт восстанавливаться. Такого мнения придерживается руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По его мнению, в пользу криптовалютного рынка по-прежнему играют действия мировых центробанков. В 2020 году регуляторы многих стран заметно снизили процентные ставки и начали активно печатать деньги для поддержки национальных экономик. Такая политика усиливает инфляционные риски, поэтому инвесторы вновь начнут чаще покупать цифровые монеты для защиты своих денег, считает Юрий Мазур.

«После периода снижения курса может последовать новая волна роста. Целевой отметкой для биткоина станет уровень $42 тыс. Превышение данного показателя тоже будет возможно, но пока делать конкретные прогнозы преждевременно», — заключил эксперт.