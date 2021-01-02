Цифровой взлёт: курс биткоина впервые превысил $30 тысяч

В субботу, 2 января, стоимость биткоина впервые в истории превысила $30 тыс. По словам экспертов, в условиях пандемии коронавируса инвесторы всё активнее покупают криптовалюту для более надёжного сбережения денег. Более того, в пользу повышения курса играет ограниченное количество электронных монет. Как в этих условиях может измениться цена биткоина в 2021 году — в материале RT.

В субботу, 2 января, курс биткоина вырос более чем на 4% и впервые за всё время наблюдений превысил отметку $30 тыс. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Отметим, что за последний год стоимость электронной монеты увеличилась почти в четыре раза. Как объясняют опрошенные RT эксперты, определяющим фактором для удорожания криптовалюты стала пандемия коронавируса.

Традиционно во время роста неопределённости в мировой экономике инвесторы начинают активнее вкладывать деньги в золото и другие драгоценные металлы для более надёжного сбережения средств. Между тем в последнее время похожие свойства защитного актива стал приобретать и биткоин, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«На фоне глобального экономического кризиса и пандемии в криптовалюту начали инвестировать и крупные институциональные инвесторы. В результате выросла капитализация всего крипторынка, а биткоин стал некой альтернативой золоту», — пояснил Деев.

Как полагают аналитики, в ближайшее время динамика цифровой валюты продолжит зависеть от ситуации с коронавирусом. В случае успешной вакцинации населения от COVID-19 восстановление глобальной экономики может ускориться. В этих условиях удорожание биткоина, напротив, рискует замедлиться, уверен руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

В то же время, по его словам, на удорожании биткоина сказываются и структурные особенности цифровой монеты. Главная криптовалюта существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях.

Эмиссия биткоинов происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

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В настоящий момент таким образом уже «добыто» почти 18,6 млн биткоинов. При этом, согласно задумке разработчиков, в отличие от бесконечно печатающихся бумажных денег число биткоинов ограниченно и может составлять максимум 21 млн криптомонет.

«Поскольку эмиссия биткоина не превысит 21 млн монет, а её темпы строго регламентированы протоколом блокчейна, криптовалюта стала принципиально новым финансовым инструментом, идеально подходящим для сохранения денег от инфляционных рисков», — считает Мазур.

Отметим, что впервые ажиотажный рост мирового рынка криптовалют произошёл в 2017 году. Тогда с января по декабрь биткоин подорожал более чем в 20 раз — с $0,9 тыс. до $20 тыс. — и даже успел ненадолго войти в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, стремительный рост курса электронной монеты стал настораживать инвесторов, а многие экономисты всерьёз начали говорить об угрозе очередного финансового пузыря.

В конечном итоге опасения экспертов подтвердились: в 2018 году стоимость биткоина обвалилась почти на 80% — с $20 тыс. за монету до $3—4 тыс. Обрушение рынка электронных монет во многом произошло в результате усиления глобального регулирования отрасли, постоянных хакерских атак на криптобиржи, а также вывода средств крупными инвесторами в реальные деньги.

Reuters

© Mike Segar

С учётом резкого подорожания биткоина в 2020 году аналитики не исключают повторного обвала курса криптовалюты в 2021-м. По оценке Артёма Деева, в первые месяцы наступившего года курс электронной монеты способен достичь $40 тыс., после чего на рынке может произойти коррекция.

«Стоимость цифровой валюты рискует повторить динамику 2018 года и рухнуть в несколько раз. Впрочем, после этого курс, вероятно, вновь начнёт расти и даже может достичь новых максимумов», — считает Деев.

Как полагают эксперты, главным драйвером роста курса биткоина станет развитие цифровых валют в ряде государств. Соответствующую инициативу, например, уже озвучил Банк России, а Китай ещё в 2019 году провёл пилотный запуск электронного юаня. На этом фоне инвесторы будут активнее инвестировать в рынок электронных денег, уверены аналитики.

«Я не исключаю достижения биткоином стоимости $50 тыс., потому что капитализация данного актива всё ещё довольно мала по сравнению с золотом, облигациями и акциями многих компаний. Это может стать одним из ключевых факторов в пользу монеты для многих инвесторов и крупных компаний», — заключил Юрий Мазур.