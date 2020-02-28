Металлический лидер: как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

С начала 2020 года мировые цены на палладий выросли на 45% и достигли максимального уровня за всё время наблюдений. За последние несколько лет драгметалл заметно обошёл по стоимости золото и платину. Рекордный рост цен аналитики объясняют глобальным дефицитом сырья на торговых площадках и растущим спросом со стороны автопроизводителей. При этом абсолютным лидером по добыче и экспорту палладия в мире остаётся Россия, а подобная динамика цен может стать позитивным фактором для промышленности, отмечают эксперты.

С начала 2020 года рыночные цены на палладий в мире выросли на 45% и обновили исторический максимум. По данным Лондонской биржи металлов (LME), пиковое значение было зафиксировано 27 февраля, когда стоимость металла достигла $2795 за тройскую унцию. Сейчас показатель находится вблизи отметки $2675.

Отметим, что драгметалл на глобальном рынке практически непрерывно дорожает с 2016 года, только в 2019-м цены выросли на 54%. При этом по своей стоимости палладий успел обойти золото ($1620 за тройскую унцию) и платину ($880).

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По словам опрошенных RT аналитиков, главной причиной стремительного роста цен стал дефицит палладия в мире. Нехватка сырья на рынке наблюдается ещё с начала 2010-х годов. Согласно оценке «Норникеля» (крупнейшего производителя палладия в мире), в 2019 году спрос на металл превысил производство на 550 тыс. унций, а в 2020-м это значение может вырасти почти вдвое — до 900 тыс.

«Сейчас спрос на палладий существенно превышает предложение, так как металл добывают фактически только в двух странах мира — России и ЮАР. В результате инвесторы стали обращать более пристальное внимание на актив, что сделало металл привлекательнее золота», — пояснил в беседе с RT создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.

Как подчеркнул аналитик, за последнее время положительное влияние на стоимость палладия также оказала ситуация вокруг коронавируса. На фоне возникшей из-за инфекции неопределённости в мировой экономике инвесторы стали чаще покупать драгметаллы в качестве надёжного средства для сбережения денег.

Согласно прогнозу аналитического издания Wallet Investor, к концу 2020 года цена на палладий может составить $2850 за тройскую унцию, после чего продолжит расти. Как ожидается, в 2021 году котировки будут колебаться в диапазоне $2900—3300 за тройскую унцию, а в 2024-м могут превысить $4800.

Двигатель цен

Наиболее активно палладий применяется в автомобильной и химической промышленности, в электроэнергетике, а также при изготовлении ювелирных украшений и медицинского оборудования. При этом порядка 80—90% мирового спроса на драгметалл приходится именно на автопром. Как объяснил RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, палладий используют в катализаторах бензиновых транспортных средств для сжигания выхлопных газов.

«Спрос на палладий продолжает держаться на высоком уровне в условиях продолжающегося ужесточения экологических стандартов в автомобильной отрасли по всему миру, и особенно в Европе», — подчеркнул эксперт.

Reuters

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Помимо этого, высокий спрос на палладий вызван растущей популярностью бензиновых автомобилей и снижением спроса на машины с дизельными двигателями. Ключевую роль в смене приоритетов потребителей сыграл так называемый «дизельгейт» 2015 года. Об этом RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Спрос на бензиновые двигатели начал расти после скандала вокруг Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что концерн занижал данные о выбросах вредных веществ в дизельных двигателях, где используется платина. Сейчас платина стоит втрое дешевле палладия», — отметил собеседник RT.

По словам Когана, в 2019 году почти 84% (более 300 тонн) от общего объёма промышленного потребления палладия в мире пришлось на производство катализаторов, которые используются в бензиновых двигателях. Как полагает аналитик, в течение следующих трёх лет показатель будет увеличиваться.

Большая добыча

По данным Геологической службы США, сегодня на долю России приходится 40% глобального производства палладия. Второй по величине производитель драгметалла — ЮАР — занимает не более 32% мирового рынка.

Высокий спрос на палладий может стать позитивным фактором для промышленности России как основного поставщика металла на международные рынки. Такой точки зрения придерживается старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В долгосрочной перспективе цены на палладий будут устойчивыми, что может положительно сказаться на производственных показателях страны. Кроме того, в мире растёт и потребление никеля, который активно добывает Россия. Этот металл тоже может быть использован в двигателях в качестве более дешёвой альтернативы», — рассказала Бодрова RT.

По словам аналитиков, в ближайшие годы Россия может дополнительно увеличить свою долю на мировом рынке за счёт разработки проекта «Арктик палладий». Запасы месторождения оцениваются в 770 млн тонн, а объём добычи на нём планируется довести до 21 млн тонн в год.