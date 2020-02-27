Вирусные риски: с чем связана угроза падения мирового авторынка в 2020 году

В 2020 году продажи легковых автомобилей в мире могут сократиться на 3—4 млн единиц. Как ожидается, самое серьёзное снижение спроса на машины произойдёт в Китае и Европе. Подобную динамику аналитики объясняют эпидемией коронавируса, а также спадом промышленного производства в странах ЕС. Между тем эксперты не исключают, что уже во второй половине текущего года в мировой автомобильной отрасли может наметиться позитивная динамика.

В 2020 году глобальный авторынок может заметно сократиться. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании LMC Automotive. Согласно исследованию организации, продажи легковых автомобилей в мире рискуют упасть на 3—4 млн единиц.

Похожей оценки придерживаются и эксперты международного рейтингового агентства Moody's. По прогнозу компании, мировая автомобильная отрасль может просесть на 2,5%. В своём февральском отчёте аналитики агентства почти в три раза ухудшили прогноз по сокращению глобального авторынка. Так, ещё в декабре 2019-го эксперты организации ожидали уменьшения продаж в текущем году лишь на 0,9%.

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Отметим, что мировой автомобильный рынок снижается на протяжении последних двух лет. В 2019 году продажи легковых транспортных средств в мире сократились на 4,4% — до 90,3 млн единиц.

По словам опрошенных RT экспертов, одной из причин негативной динамики стало снижение глобального производства транспортных средств. Наиболее заметно проблема проявилась в Германии. В 2019 году выпуск легковых машин в стране упал более чем на 8% — до 4,7 млн единиц. Значение оказалось самым низким за последние 23 года. Такие данные приводит Ассоциация автомобильной промышленности ФРГ.

«В Германии автопроизводство падает уже в течение последних трёх лет из-за сокращения спроса. Стагнация на рынке наблюдается и в 2020 году. По итогам января автопром ФРГ рухнул на 9%, что стало худшим показателем со времён Второй мировой войны», — подчеркнул в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, на сегодняшний день аналогичную ситуацию можно наблюдать и в других странах мира. Так, например, за последний год выпуск автомобилей в Великобритании опустился на 14%, а в Южной Корее производство сократилось рекордно за последние 50 лет и снизилось на 29%.

Во многом снижение производства в 2019 году эксперты объясняют торговой войной США и Китая. В настоящий момент на долю КНР приходится порядка 30% мировых продаж транспортных средств. Таким образом, обострение отношений между Пекином и Вашингтоном вместе с последующими взаимными ограничениями привели к сокращению глобального спроса, а также снижению производства автомобилей и комплектующих.

В январе 2020 года Китай и США договорились о перемирии и снятии торговых ограничений. В то же время, как полагает Артём Деев, мировая автомобильная промышленность сможет ощутить положительный эффект от сделки не ранее чем через полгода.

Рыночная лихорадка

На фоне потепления в торговом противостоянии между Штатами и КНР эксперты отмечают появление нового вызова для глобального авторынка — вспышки коронавируса 2019-nCoV. Как ожидается, на фоне распространения болезни и дальнейшего падения мирового спроса продажи автомобилей могут снизиться в большинстве регионов мира. При этом серьёзнее всего может пострадать именно китайский рынок.

В своём исследовании специалисты Moody's говорят о возможном падении продаж автомобилей в Китае на 2,9%, хотя ранее аналитики прогнозировали рост показателя на 1%.

«Из-за эпидемии коронавируса экономика КНР работает на половину мощности. В итоге потребность в новом автопроме снижается, что негативно влияет на спрос», — пояснил в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 78,5 тыс., 2747 из них скончались.

Как отмечают аналитики, последовавшее в результате распространения болезни закрытие производственных предприятий и перекрытие границ между городами страны может обернуться спадом деловой активности и резким замедлением экономики азиатской республики. При этом сокращение продаж автомобилей в Китае в первую очередь отразится на европейских производителях. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

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«У крупных европейских поставщиков на долю Китая приходится порядка 10—15% всех продаж. При этом доля этих продаж в доходах компаний значительно выше, поскольку операции с Китаем обычно являются наиболее прибыльными», — говорится в исследовании Fitch.

Одновременно продажи автомобилей могут снизиться и в США. Как ожидается, американский рынок просядет на 1,2% в 2020 году и на 0,6% — в 2021-м.

При этом единственным крупным авторынком, который может продемонстрировать рост в 2020 году, окажется Япония. После падения продаж на 1,4% в 2019-м показатель может увеличиться на 0,4% в текущем году, считают аналитики Moody's.

Впрочем, эксперты не исключают, что уже во второй половине 2020-го мировой спрос на автомобили начнёт постепенно восстанавливаться. В результате глобальный рынок транспортных средств станет понемногу расти.

«Если центробанки ведущих государств увеличат объёмы монетарного и налогово-бюджетного стимулирования своих экономик, то уже к III кварталу 2020 года в мировой автомобильной отрасли может наметиться позитивная динамика», — полагает Сергей Суверов.

Согласно прогнозу Moody’s, мировой автомобильный рынок сможет начать восстановление уже через год. Так, в 2021 году глобальные продажи транспортных средств могут увеличиться примерно на 1,5%.