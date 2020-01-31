Электронный удар: почему рост онлайн-торговли может угрожать бизнесу и рынку труда США

В результате развития интернет-торговли к 2025 году в США могут закрыться 30 тыс. компаний, а экономика рискует потерять свыше полумиллиона рабочих мест. Как отмечают эксперты Euler Hermes, обычные розничные сети не выдерживают конкуренции со стороны онлайн-гигантов. Текущее положение дел может осложнить работу бизнеса и увеличить нагрузку на бюджет страны. Аналогичное развитие событий эксперты прогнозируют и в странах Европы. При этом в России и Китае рост онлайн-коммерции не угрожает потерей рабочих мест и закрытию предприятий.

К 2025 году в США могут закрыться более 30 тыс. компаний из сферы ритейла, а экономика рискует потерять более 500 тыс. рабочих мест. К такому выводу пришли аналитики международной страховой компании Euler Hermes. По словам экспертов, традиционные торговые сети и другие предприятия розничной торговли не выдерживают конкуренции со стороны крупных онлайн-площадок.

Согласно исследованию организации, с 2008 года в Штатах закрылось более 56 тыс. универмагов, а также магазинов одежды, электроники и других непродовольственных товаров. В целом ритейл потерял порядка 10,7% компаний. Из 127 крупнейших игроков рынка прибыль сократилась у 41% корпораций, а каждая десятая организация обанкротилась. Одновременно число рабочих мест в отрасли сократилось на 670 тыс.

Примечательно, что рост занятости в сфере интернет-торговли не сумел компенсировать общие потери на рынке труда в отрасли. Так, в настоящий момент на каждую новую вакансию в онлайн-ритейле в среднем приходится четыре с половиной рабочих места, пропавших в традиционном розничном сегменте.

«По мере вытеснения обычных ритейлеров онлайн-конкурентами в отрасли снизились затраты на продвижение товаров. Так, уменьшилось число операций, связанных с хранением и транспортировкой продукции, покупкой оборудования и арендой помещений. В результате мы видим и общее сокращение количества рабочих мест в розничной торговле» — объяснил в беседе с RT директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

В то же время обычные розничные компании по-прежнему остаются прибыльнее своих онлайн-конкурентов. Как отмечают специалисты Euler Hermes, в среднем прибыль традиционных ритейлеров до вычета налогов превышает 4,6% от выручки, а у онлайн-магазинов составляет порядка 4,5%.

«В США новые участники рынка электронной торговли показывают очень низкую прибыль: в 2018 финансовом году только у трёх из них доходы превысили расходы. При этом постоянную прибыль приносят только Amazon и eBay, которые были открыты ещё в середине девяностых годов, и сегодня занимают значительную долю на рынке», — говорится в исследовании агентства.

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По мнению Александра Данильцева, относительная финансовая устойчивость лишь нескольких крупных игроков рынка со временем рискует привести к монополизации ритейла и негативно сказаться на малом бизнесе Штатов. Как отмечают опрошенные RT аналитики, потеря большого числа компаний и рабочих мест также может серьёзно увеличить нагрузку на бюджет страны.

Как ожидается, в 2020 году расходы американской казны превысят доходы на $1 трлн. Более того, в ближайшие десять лет дефицит бюджета непрерывно будет держаться выше отметки 4% ВВП. Так, с 2020 по 2030 год показатель увеличится с текущих 4,6% до 5,4% ВВП. В последний раз похожую ситуацию в американской экономике можно было наблюдать ещё во время Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании бюджетного управления конгресса Штатов.

«Вложения денег на переучивание, освоение других профессий, выплаты пособий по безработице — всё это функции, которые никто не снимает с государства. И наблюдаемое положение дел рискует привести к ещё большим бюджетным затратам», — пояснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

По мнению специалистов Euler Hermes, в ближайшие годы с похожей проблемой могут столкнуться и крупнейшие страны Европы.

«Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что в Германии Франции и Великобритании некоторые сегменты ритейла уже испытывают шок, схожий по своей природе и масштабу с ситуацией в США. Например, с 2009 года в этих трёх странах занятость в сфере розничной торговли бытовой техникой сократилась на 18%, 26% и 30% соответственно», — говорится в исследовании.

Против тренда

Как рассказал RT руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, в 2019 году доля интернет-магазинов в мировом ритейле составила 14,1%. При этом к 2023 году значение может увеличиться до 22%.

Вместе с тем не все страны могут столкнуться с массовым закрытием компаний и сокращением рабочих мест из-за глобального роста онлайн-торговли. Так, например, в Китае крупные интернет-площадки практически сразу смогли заменить традиционных рителейров, но при этом активно поддерживают развитие малых и средних предприятий. Об этом RT рассказал аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

В то же время, по словам эксперта, в России объём рынка ритейла по-прежнему позволяет свободно развиваться и традиционной, и электронной торговле.

«Сегодня в России мы не наблюдаем такого эффекта, как в США. Дело в том, что у нас доля электронной коммерции растёт, но пока остаётся относительно невысокой. Поэтому в ближайшее время онлайн-торговля не будет вытеснять с рынка традиционную, и мы можем говорить только о создании новых рабочих мест в ритейле», — отметил Казарян.

Более того, обычные российские розничные сети уже сами активно продают товары онлайн. Об этом RT рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Традиционные ретейлеры подстраиваются под этот глобальный тренд, попутно развивая собственные онлайн-сервисы или службы доставки. Например, у «М.Видео» на долю онлайн-продаж приходится уже около 40% бизнеса. Активно работает в этом направлении и X5 Retail Group», — добавил эксперт.