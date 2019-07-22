Площадка для своих: как первая китайская технологическая биржа способна помочь Пекину в торговой войне с США

22 июля в Китае состоялись дебютные торги на первой технологической бирже страны. На фоне разгоревшейся тарифной войны с США Пекин решил создать собственную фондовую площадку для компаний IT-сектора. Как ожидается, новая платформа позволит снизить риски американских ограничений для китайского бизнеса. При этом дополнительный приток инвестиций в цифровую отрасль может стать толчком для замедлившейся экономики КНР. Какие изменения ждут сферу высоких технологий азиатской республики — в материале RT.

В понедельник, 22 июля, в Китае начала работу первая фондовая биржа для технологических компаний — SSE STAR Market. Торговая площадка является аналогом американской NASDAQ и призвана стать новой платформой по привлечению инвестиций в IT-сектор КНР.

В дебютных торгах приняли участие 25 организаций, а общий объём сделок превысил $7 млрд. При этом средний рост стоимости акций составил 140%, а ценные бумаги некоторых компаний подорожали сразу на 200% и 400%. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте SSE STAR Market.

Примечательно, что намерение создать отдельное научно-инновационное подразделение на базе Шанхайской фондовой биржи председатель КНР Си Цзиньпин озвучивал ещё в ноябре 2018 года. Как отмечают опрошенные RT эксперты, Пекин решил открыть свою технологическую площадку на фоне разгоревшейся торговой войны с Вашингтоном. Теперь, как ожидается, IT-компании азиатской республики смогут развиваться и получать финансирование вне зависимости от внешних ограничений Штатов.

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«Создание собственной инфраструктуры, в том числе и биржевой, является элементом минимизации рисков — регуляторных, экономических и политических — в условиях, когда протекционизм и борьба за технологии и допуск компаний к рынкам резко усиливаются», — пояснил в беседе с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Напомним, торговое противостояние двух крупнейших экономик мира началось ещё в начале 2018 года. США обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. По версии администрации Белого дома, действия Китая привели к тому, что торговый дефицит Штатов с азиатской республикой достиг $375 млрд.

В мае 2018-го страны договорились о мирном урегулировании конфликта, но американская сторона всё же решилась на развязывание полномасштабной торговой войны и обложила пошлинами половину китайского экспорта (на $250 млрд). В ответ Пекин установил тарифы в размере 5% и 10% на импорт американской продукции на $60 млрд, после чего Вашингтон пообещал ввести пошлины на все поставки из Китая.

В декабре на саммите G20 в Аргентине оба государства вновь условились о перемирии. Штаты пообещали не повышать пошлины с 1 января 2019 года, и стороны договорились заключить торговую сделку до 1 марта.

После череды успешных переговоров в начале 2019 года Штаты в мае обвинили КНР в затягивании со сделкой и подняли пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. Более того, Дональд Трамп также пригрозил дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин в связи с этим ввёл ответные пошлины объёмом $60 млрд с 1 июня, а технологические компании США стали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

«Теперь торгуемые в Китае ценные бумаги даже в теории не будут связаны никакими обременительными ограничениями, если их надумают ввести финансовые власти США. Естественно, что и большую часть выгоды от операций и брокерского обслуживания иностранных инвесторов в этом случае будут получать китайские компании-посредники, а не американские, как было при первичном размещении бумаг (IPO) в США», — рассказал в интервью RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Отметим, что ранее многие крупные игроки цифрового рынка из КНР проходили IPO именно на американских торговых площадках. Так, акции китайского гиганта в сфере интернет-торговли Alibaba Group торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, а ценные бумаги интернет-компании Baidu — на NASDAQ.

Впрочем, в результате торгового и технологического конфликта США с КНР китайские компании становятся менее привлекательными для американских инвесторов. Таким образом, IT-корпорациям и стартапам азиатской республики теперь выгоднее размещать свои акции на домашнем рынке, а не за рубежом. Об этом в разговоре с RT рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

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«Торговая война ослабляет интерес американских инвестиционных фондов к китайским IT-компаниям, тем более в контексте возможной схватки США и Китая в борьбе за технологическое лидерство в мире. Поэтому идея китайской NASDAQ актуальна в свете потенциального выхода на биржу китайских технологических компаний с целью привлечения ими финансирования», — отметил Суверов.

По данным Шанхайской фондовой биржи, свыше 140 китайских технологических компаний уже подали заявки на первичное размещение своих акций на SSE STAR Market. На начало июля одобрение получили более 30 организаций, но к торгам на первом этапе были допущены только 25 игроков.

По мнению опрошенных RT экспертов, дальнейший рост количества IPO на новой бирже одновременно с поддержкой китайских властей позволит заметно увеличить приток инвестиций в технологический сектор и придать ускорение замедлившейся экономике страны. По данным Государственного статистического управления КНР, во II квартале 2019 года рост ВВП страны составил лишь 6,2%. Значение оказалось минимальным с 1992 года.