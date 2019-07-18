Биржевой сигнал: чем рекордный обвал акций Netflix угрожает главным технологическим компаниям США

Акции американской компании Netflix обвалились до полугодового минимума. Рекордную распродажу ценных бумаг фирмы эксперты связывают с оттоком её клиентской аудитории. На фоне растущих финансовых проблем сервис был вынужден увеличить абонентскую плату, что спровоцировало массовый уход подписчиков. При этом обвал ценных бумаг Netflix аналитики считают негативным сигналом для гигантов американского IT-сектора: Facebook, Apple, Amazon и Google. Что может произойти с акциями технологических лидеров США — в материале RT.

В четверг, 19 июля, торги на американском фондовом рынке открылись снижением стоимости акций технологических компаний. Соответствующий индекс NASDAQ опустился на 0,25%, до 7871 пункта.

Распродажа ценных бумаг в IT-индустрии США продолжается уже несколько дней подряд. При этом внимание инвесторов приковано к ситуации вокруг одного из главных игроков технологического сектора Штатов — Netflix.

Накануне стоимость акций компании обвалилась сразу на 12%, а на торгах четверга дополнительно снизилась на 11% — до $322 за бумагу. Значение стало минимальным с января 2019 года. Менее чем за сутки компания потеряла порядка $16 млрд.

По словам экспертов, во многом негативную реакцию рынка спровоцировала квартальная отчётность стримингового сервиса. Как следует из документа, с апреля по июнь количество платных подписчиков Netflix в США сократилось на 126 тыс. человек. Отток американских зрителей произошёл впервые за последние восемь лет. Одновременно прирост мировой аудитории оказался почти вдвое ниже прогнозов компании и составил лишь 2,7 млн человек против ожидаемых 5 млн.

Уменьшение пользовательской базы американского провайдера интернет-телевидения связано с уверенно растущей конкуренцией на рынке. Такое мнение в беседе с RT выразил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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«Большое влияние имеет число конкурентов, таких как Amazon или HBO. Скоро на рынок должны выйти Disney и Apple, что может существенно сократить выручку Netflix. Собственно, это уже происходит: два самых популярных в США сериала — «Друзья» и «Офис» — в ближайшие два года уйдут с платформы к конкурентам AT&T (владеет телеканалом HBO) и NBC», — пояснил Николаев.

Любопытно, что обвал акций Netflix происходит одновременно с завершением судебного дела против Кевина Спейси о домогательствах. По сообщению CBS, 17 июля американская прокуратура отозвала обвинения против известного голливудского актёра в связи с отсутствием доступа к уликам. Напомним, ранее двукратного обладателя премии «Оскар» пытались уличить в преступлениях сексуального характера, после чего Netflix разорвал с ним контракт.

Как отметил в беседе с RT заместитель председателя правления КБ «Локо-Банк» Андрей Люшин, произошедший скандал добавил проблем компании, но не полностью подкосил рейтинги сервиса. Аналитики полагают, что главной причиной ухода телезрителей стало повышение абонентской платы. Удорожание же подписки эксперты объясняют финансовыми проблемами организации и неокупаемостью бизнеса.

«Риски для финансовой устойчивости компании достаточно высоки. У предприятия большая долговая нагрузка — задолженность в два раза превышает собственный капитал. На рынке обращается более $10 млрд в виде облигаций Netflix со спекулятивным рейтингом», — пояснила в беседе с RT эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко.

«Из-за расходов на создание контента компания устойчиво реально тратит больше, чем зарабатывает», — добавила эксперт.

По её словам, в условиях возрастающей конкуренции на рынке стриминговых услуг компании будет сложно увеличивать стоимость подписки и активно привлекать новых клиентов.

Цепная реакция

Netflix входит в пятёрку крупнейших и наиболее успешных технологических компаний США вместе с Facebook, Amazon, Apple и Google. Традиционно инвесторы обозначают эту группу организаций с помощью акронима FAANG и ориентируются на неё при оценке общей ситуации в американском IT-секторе.

Как рассказал в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, падение акций Netflix послужило для участников рынка сигналом к продаже ценных бумаг остальных четырёх компаний. По словам аналитика, сложившаяся ситуация будет оказывать давление на всю группу FAANG в ближайшее время.

На открытии торгов 18 июля акции Facebook подешевели на 0,3%, Amazon — на 0,7%, Alphabet (владеет Google Inc.) — на 0,34%, и только бумаги Apple показали небольшой рост — 0,67%.

Согласно оценке Гасанова, на фоне возникших опасений относительно компаний IT-сектора инвесторы в целом высоко оценивают вероятность технического спада всего фондового рынка США в ближайшее время.

«После достижения индексами важных психологических уровней рынки обычно переходят в фазу значительной коррекции. 15 июля S&P500 обновил исторический максимум и достиг отметки 3000 пунктов. Это важный психологический уровень, который оказывает давление на многих участников рынка и намекает на относительный перегрев рынка», — пояснил Гасанов.

По его словам, озабоченность инвесторов также вызывает ситуация на американском рынке трежерис (государственных ценных бумаг). На сегодняшний день доходность гособлигаций Штатов со сроком погашения десять лет составляет 2,07% и остаётся ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца (2,1%). Такая тенденция обычно складывается незадолго до начала спада в экономике и в последний раз происходила в 2007 году.

Более того, как подчеркнул Геннадий Николаев, за последнее время Facebook и Alphabet столкнулись с усилением регуляторного надзора со стороны американских финансовых властей. При этом, как ожидается, компанию Amazon на рынке онлайн-покупок в скором времени может потеснить конкурент Walmart. На этом фоне, согласно прогнозу аналитиков, ценные бумаги FAANG могут дополнительно упасть в ближайшее время.

«После провала конца 2018 года акции технологичных компаний заметно восстановились и вышли в лидеры роста этого года. Однако на повестке дня возможные регуляторные проблемы, связанные с по сути монопольным положением Facebook, Google, Amazon и Apple. Акции этих компаний росли сильнее основных биржевых индексов. Так что если объединить регуляторные риски и возможность начала среднесрочной коррекции на рынке США, то вполне логичным выглядит новый провал бумаг группы FAANG в обозримой перспективе», — заключила Оксана Холоденко.