Своей дорогой: почему датские эксперты прогнозируют выход Венгрии из ЕС и как на это может отреагировать Европа

Экономисты датского инвестбанка Saxo Bank не исключают, что в 2020 году Венгрия может объявить о выходе из ЕС. Сейчас страна считается одной из наиболее быстрорастущих экономик Европы и показывает самые высокие темпы снижения уровня государственного долга. Впрочем, эти успехи могут сойти на нет из-за ухудшения отношений между Будапештом и Брюсселем. Венгров могут лишить права голоса в Совете ЕС за «отказ от европейских ценностей», а также сократить выделяемые им денежные дотации. Спровоцирует ли это выход Венгрии из организации и к каким последствиям может привести такой шаг — в материале RT.

В 2020 году Евросоюз рискует потерять Венгрию. К такому выводу пришли экономисты датского инвестиционного банка Saxo Bank. В организации утверждают, что за 15 лет членства в ЕС Венгрия стала успешной экономикой региона.

По данным Евростата, в стране один из самых быстрых темпов роста ВВП (1,1%) — больше, чем у Германии (0,1%), Италии (0,1%) и Франции (0,3%).

Более того, Венгрия входит в число европейских стран с наиболее низким уровнем безработицы (3,5%). Для сравнения, в Испании этот показатель составляет 14,2%, в Италии — 9,7%, во Франции — 8,5%, а средний уровень по ЕС — 6,3%.

Одновременно Венгрия занимает первое место в ЕС по снижению уровня государственного долга. Согласно последним подсчётам Евростата, за год (с середины 2018-го до середины 2019-го) долговая нагрузка страны снизилась с 73,5% до 68,2% ВВП.

Впрочем, в Saxo Bank ожидают завершения фазы экономического роста. Всё дело в отношениях между Брюсселем и венгерским правительством. Так, ещё в 2018 году Европарламент обвинил Будапешт в «отказе от европейских ценностей: уважения демократии, равенства, верховенства права и прав человека». В результате власти ЕС запустили штрафную процедуру по статье 7 Лиссабонского договора. В качестве одной из санкционных мер Венгрия может лишиться права голоса в Совете Евросоюза.

«ЕС ссылается на вводимые в стране ограничения. Венгерское руководство отвечает, что государство прежде всего защищает свою культуру. Ситуация в отношениях венгерских властей с европарламентариями остаётся неустойчивой, и в 2020 году, по мере медленного продвижения процедуры по статье 7 через бюрократическую систему ЕС, сторонам станет ещё труднее договариваться», — отмечают в своём исследовании аналитики Saxo Bank.

Как полагают в Будапеште, европейские власти своими действиями пытаются наказать Венгрию за отказ принимать мигрантов. Об этом ещё в сентябре 2018 года заявлял министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Венгрия открыто выступает против системы по распределению беженцев в Евросоюзе. Программа даёт руководству ЕС право самостоятельно расселять мигрантов по государствам блока без согласия местных правительств.

«Для Будапешта миграционная политика — это ключевой момент в споре с ЕС. Так вышло, что государство находится на перекрёстке миграционных потоков. Начиная с 2015 года, большое количество беженцев попадали в страны Западной и Северной Европы именно через Венгрию, и многие осели на её территории», — рассказал RT руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

Как отмечают эксперты Saxo Bank, Будапешт занял жёсткую позицию и не намерен уступать Брюсселю. Именно по этой причине аналитики прогнозируют стране активное наращивание экономических связей с Россией и Турцией.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нацелен на поддержание максимально тесного партнёрства с Россией. Во многом это связано с выгодными совместными проектами — например, строительством атомной электростанции «Пакш-2», — отметил Юрий Квашнин.

Невыгодный курс

В экспертном сообществе ничего хорошего от предполагаемого выхода Венгрии из ЕС не ожидают. Экономисты подчёркивают, что в первую очередь Будапешт рискует потерять финансовые дотации от Брюсселя и лишиться свободного доступа своих товаров на европейский рынок. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«В 2017 году Венгрия получила от Евросоюза €4 млрд, а в 2018-м — €5 млрд. Кроме того, на долю ЕС приходится 82% венгерского экспорта», — отметил эксперт.

По оценке аналитиков Saxo Bank, потеря европейских траншей может спровоцировать панику на финансовом рынке Венгрии. В результате курс нацвалюты страны рискует упасть на 12% по отношению к евро.

«Венгерская валюта может достичь исторического минимума — 375 форинта за евро. Страна также может столкнуться с серьёзным оттоком капитала из-за пересмотра европейскими компаниями своих инвестиционных планов в отношении Венгрии», — отмечают в Saxo Bank.

Возможный выход Венгрии из ЕС может стать финансовым ударом для других государств и обернуться торговыми потерями для Европы, считает эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов.

«Венгрия очень важна для ЕС, поскольку у страны идеальное географическое расположение для строительства торговых и экспортных центров. Потеря такой выгодной «точки» может спровоцировать снижение товарооборота в самой Венгрии и в соседних государствах», — добавил аналитик.

Прогнозируемый выход Будапешта из ЕС может угрожать и всему аграрному сектору Евросоюза. Гасанов подчеркнул, что Венгрия — одна из самых развитых сельскохозяйственных экономик Европы, где в больших объёмах выращиваются необходимые ЕС зерновые.

«Венгерское сельское хозяйство сейчас — быстрорастущий аграрный сектор Европы. За последние несколько лет отрасль выросла более чем на 60% и продолжает расти. Понятно, что в этом вопросе другие страны не смогут обогнать Венгрию, поэтому её выход из ЕС совершенно никому не выгоден», — заключил Гасанов.