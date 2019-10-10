«Необходимо разговаривать и слышать бизнес»: в Москве обсудили подготовку к XII Евразийскому экономическому форуму

В четверг, 10 октября, организаторы и участники предстоящего XII Евразийского экономического форума в Вероне анонсировали мероприятие и обозначили круг тем, которые будут обсуждаться на этой площадке. Сам форум пройдёт 24—25 октября в итальянской Вероне. В его рамках состоятся сессии, посвящённые вопросам торгово-экономического сотрудничества в Евразии, энергетики, транспорта, инновационных технологий и развития инфраструктуры.

XII Евразийский экономический форум состоится 24—25 октября в итальянской Вероне. На нём запланированы сессии, посвящённые вопросам развития торгово-экономического сотрудничества от Атлантики до Тихого океана, энергетики, транспорта, инфраструктуры и инновационных технологий. Организаторами выступают итальянская некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию», Фонд Росконгресс и Петербургский международный экономический форум.

Как рассказал инициатор первого форума, председатель совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико, на площадке в Вероне пройдут сессии Московской области, Свердловской области, Казахстана и Узбекистана.

«В этом году мы ожидаем разнообразную тематику обсуждений на площадке форума. Кроме того, ожидается представительная делегация из Индии, и — впервые в этом году — из Нигерии. На форуме будет присутствовать министр торговли Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. Второй день форума откроют министр экономики Италии, министр коммерции и торговли Узбекистана. На уровне бизнеса о своём участии заявили представители крупных российских, а также итальянских, немецких, французских, индийских и южнокорейских компаний», — сообщил Антонио Фаллико.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев пояснил, что платформа, созданная Евразийским экономическим форумом, позволяет европейским странам и евразийскому сообществу представить друг другу свою точку зрения и вести открытый диалог.

Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев о XII Евразийском экономическом форуме

«В первую очередь наши ожидания заключаются в том, что развитие форума привело бы к активному сотрудничеству между странами и бизнесом и росту экономик за счёт взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, имея неформальный филиал Петербургского форума, мы приглашаем всех участников Евразийского форума — всех наших друзей и коллег — для участия в 2020 году в Петербургском международном экономическом форуме», — подчеркнул Стуглев.

Директор Фонда Росконгресс также уточнил, что некоторые темы вроде интеграции «Лиссабон — Владивосток» обсуждаются практически на всех мероприятиях фонда. Например, по теме евразийской интеграции проходят круглые столы и сессии на Петербургском экономическом форуме и Владивостокском экономическом форуме.

«Поэтому наша основная цель — построение качественной коммуникационной платформы для бизнеса, политиков, СМИ, для честного доведения информации друг для друга», — заключил Стуглев.

«Нам глубоко импонирует идеология форума, которая основана на том, что все части Евразии должны быть соединены в единое пространство. Мы пытаемся внести свой вклад в решение этой задачи. Нам печально наблюдать, что на протяжении последних нескольких лет полностью заморожены контакты Европейской комиссии с Россией, что серьёзно ударило по экономическому сотрудничеству. Для Евразийского союза ЕС является «первым-вторым» торговым партнёром, и мы видим, что за время замораживания этих контактов роль и место европейского бизнеса на рынке Евразийского союза уменьшаются, экономические отношения подвергаются серьёзному испытанию», — сообщила министр торговли Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Никишина не исключила, что если ничего не делать в этом направлении, то доля европейского бизнеса на рынке Евразийского союза будет сокращаться.

«И после резкого (почти в два раза) снижения торгового оборота между Евразийским союзом и ЕС в 2016 году мы отмечаем, что, несмотря на политическое «замораживание», нам нужно сотрудничать, необходимо разговаривать и слышать бизнес. В этом мы видим задачу форума», — отметила Никишина.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина о форуме в Вероне

Отметим, что уже в 2018 году товарооборот стран ЕАЭС с ЕС вырос на 20,4% — до $352 млрд. В общей сложности государства Евразийского экономического союза поставили в Европу товаров на сумму $247 млрд, а импортировали на $104 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, 1 октября стало известно, что страны ЕАЭС заключили соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Сингапуром. В 2015 году аналогичный договор был подписан с Вьетнамом. Как ожидается, снятие барьеров в торговле со странами Азии позволит товарам из ЕАЭС активнее проникать на рынок региона. Более того, в настоящее время Евразийский экономический союз обсуждает создание ЗСТ с Индией, Израилем и Египтом.