«Строже к клиенту»: с 1 октября при выдаче кредита банки начнут учитывать показатель долговой нагрузки россиян

С 1 октября российские банки при выдаче кредитов населению будут учитывать показатель долговой нагрузки заёмщика (ПДН). Речь идёт о соотношении ежемесячных платежей к среднему уровню дохода гражданина. Аналитики утверждают, что Центробанк намерен охладить рынок — оградить банки и их клиентов от постоянного перекредитования, а также наращивания задолженности.

В России с 1 октября при выдаче кредита на сумму свыше 10 тыс. рублей банки будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) — соотношение ежемесячных платежей по кредитам к среднему уровню дохода гражданина.

Теперь чем выше значение ПДН, тем более рискованной для банка становится выдача средств. Если платежи по непогашенным кредитам составляют больше половины от среднего дохода россиянина (ПДН превышает 50%), то новый заём будет оформлен с более высокой ставкой и обойдётся клиенту дороже. Такой вывод следует из материалов Центробанка.

Впервые о намерении ЦБ ввести ПДН ещё в июне объявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума. По её словам, использование показателя позволит ограничить рост закредитованности граждан.

По просьбе RT экономисты и эксперты рынка оценили новые правила кредитования. Так, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов считает, что ПДН вводится прежде всего для реальной оценки платежеспособности заёмщика.

«Важно понять, какой показатель отношения платежей и дохода будет нормативом, через который нельзя переступать. Во многих странах он составляет 30%. В России он составляет 50%, но не исключено, что он может составить и 60%», — сообщил Абрамов.

Экономист также считает, что ПДН для банков может стать ограничением, поскольку кредитные организации и без него учитывали доход гражданина при принятии решения о выдачи средств.

Начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко утверждает, что введение ПДН в первую очередь отразится на работе мелких банков.

«Возможно, это придётся не по нраву небольшим организациям, которые сознательно пытаются увеличить маржу при выдаче кредитов за счёт того, что люди попадают на штрафы и повышенные ставки. Необходима отдельная база кредитов, чтобы граждане не могли взять больше, чем могут обслуживать, для того чтобы кредиты не гасились за счёт средств, полученных в других банках, то есть фактически пытаясь перекредитоваться в двух местах», — отметил Манаенко.

С введением ПДН Центробанк прежде всего хочет охладить рынок потребительского кредитования. Не исключено, что в будущем выдача кредитов будет расти медленными темпами. Такой точки зрения придерживается главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

«Процесс выдачи кредитов будет идти более медленными темпами, поскольку банки будут больше опираться на скоринг (оценку кредитоспособности) и меньше — на формальную документацию», — подчеркнул Табах.

«На данный момент россияне должны банкам более 15 трлн рублей, и эта цифра постоянно растёт. Многие заёмщики, не сумев погасить кредит вовремя, брали новые займы на оплату первого и попадали в кредитную кабалу, отдавая до 60% семейного бюджета. Сегодня в России около трети заёмщиков имеют два и более кредитов», — подчеркнул главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Аналитик добавил, что ПДН поможет банкам отсеять заёмщиков, которые тратят на ежемесячные выплаты большую часть зарплаты. С этим специалист связывает сентябрьскую высокую активность банков, предлагавших россиянам кредиты для различных покупок.

«Теперь банки будут строже относиться к клиенту при проверке его документов и индивидуального кредитного рейтинга. Дело в том, что чем выше полная стоимость кредита и ПДН клиента, тем больше средств банк должен заморозить на своих счетах в качестве резерва. Финансовым организациям становится невыгодно давать кредиты проблемным заёмщикам, поэтому может произойти удорожание кредитов. Но стоит отметить, что оно будет незначительным, так как ключевая ставка Центробанка регулярно снижается», — заключил Александров.

По последним данным Центробанка, в июле средняя максимальная ставка по потребительским кредитам в рублях составила 13,03% годовых, а с учётом автокредитов — 14%. При этом средний уровень ставки по ипотеке достиг отметки 10,24% годовых.

В целом с января по август 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 180,4 тыс. рублей. Для автокредитов показатель составил 767,2 тыс. Об этом говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).