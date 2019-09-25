«Пространство для действий»: Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию ниже 4%

Годовая инфляция в октябре будет ниже 4% — официального целевого уровня. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду, 25 сентября. Наблюдатели считают, что министр намекнул на готовность экономики к новому снижению ключевой ставки. В то же время Орешкин подчеркнул и недостаточность 2%-ного роста ВВП, который связан со слабой инвестиционной активностью.

В октябре Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции ниже 4%. Такое заявление сделал министр Максим Орешкин в среду, 25 сентября, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Глава ведомства подчеркнул, что образовавшаяся ситуация в российской экономике «открывает пространство для действий» в сфере денежно-кредитной политики.

«С точки зрения макроэкономики, в рамках бюджетной политики мы добились минимизации дефицита, что в совокупности с падением инфляции ниже целевого уровня в 4%, который мы ожидаем в октябре, открывает пространство для действий денежно-кредитной политики», — цитирует ТАСС Максима Орешкина.

В разговоре с RT заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС КонстантинКорищенкодопустил, что намёк министра связан с ситуацией, когда снижение уровня инфляции ниже целевого является косвенным свидетельством того, что денежно-кредитная политика может быть слишком жёсткой и её нужно смягчать через снижение ключевой ставки ЦБ.

«На инфляцию влияют такие факторы, как монетарный объём денег, уровень процентной ставки, расходы населения, высокие импортные цены, регулируемые цены — они все сегодня работают в сторону снижения инфляции. В этом году есть вероятность её уменьшения. Но я бы пока не ожидал на горизонте ближайшего года уровень ставки ниже 6% годовых», — считает Корищенко.

Впрочем, пока Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по инфляции. Так, к концу этого года ведомство ожидает значение показателя на уровне 3,8%, в 2020 году — сокращения до 3%, а в 2021—2024-м — остановки на планке 4%.

В свою очередь, топ-менеджмент Центробанка на заседании в сентябре снизил ставку до 7% годовых и заявил о сохранении высоких инфляционных ожиданий.

«Инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учётом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7% до 4—4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%», — говорится в официальном пресс-релизе ЦБ.

Отчасти снижение инфляции эксперты связывают с сезонным фактором.

«Сейчас в разгаре сезон плодово-овощной продукции, за счёт чего у нас сокращаются показатели продовольственной инфляции, а они, в свою очередь, влияют на общероссийскую инфляцию. Такая ситуация в России наблюдается из года в год», — рассказала RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

В беседе с RT директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов предположил, что Минэкономразвития давит на ЦБ и намекает, что ключевую ставку надо снижать агрессивнее.

«Я думаю, что ЦБ может снизить ставку уже на октябрьском заседании. Как всегда, это зависит от внешнего фона. Если внешний фон будет хороший, то я думаю, что ЦБ снизит ставку в октябре на 25 базисных пунктов, и не исключаю, что снизит и в декабре. Базовый сценарий по уровню ставки всё-таки 6,75% на конец года, но может быть и 6,5% годовых», — отметил Тремасов.

Эксперт допустил, что в течение года-двух в российской экономике будет наблюдаться снижение ставок по депозитам, а также будет уменьшаться стоимость кредитов.

При этом любопытно, что в своём выступлении в сенате Максим Орешкин поднял тему слабого экономического роста, о чём ранее также говорилось в сентябрьском сообщении Центробанка.

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По оценке министра, прогнозируемый на 2020 год уровень роста ВВП страны в 2% недостаточен. Среди главных задач, выполнение которых необходимо для роста экономики, Орешкин выделил ускорение инвестиционной активности, увеличение спроса на труд и уровня доходов населения.

В Центробанке ситуацию с ростом экономики объясняют слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных расходов на инвестиции.

«C учётом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1—1,5% до 0,8—1,3%. В 2020—2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учётом ожидаемого замедления роста мировой экономики. Ускорение экономического роста до 2—3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов», — считают в ЦБ.