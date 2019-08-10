«Не все приветствуют безналичный мир»: почему в Швеции не получается отказаться от бумажных денег

В Швеции впервые за 11 лет произошёл неожиданный рост оборота банкнот и монет. Причём эта скандинавская страна — одна из самых активных в мире по цифровизации экономики. В королевстве повсеместно внедряются безналичные платежи, и уже к марту 2023 года власти планировали полностью отказаться от бумажных денег. С чем связана приостановка полного перехода к электронной финансовой системе — в материале RT.

Власти Швеции не укладываются в план по тотальному переходу на безналичный расчёт к марту 2023 года. Согласно последним данным ЕЦБ, в 2018 году в этой скандинавской стране впервые за 11 лет было зафиксировано увеличение оборота наличности. Прирост по сравнению с 2017-м составил 7% — объём вырос до 62,2 млрд крон ($6,5 млрд). Хотя в целом с 2007 до 2018 года оборот шведской кроны в наличном виде уменьшился на 45%.

Руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев рассказал RT, что одна из причин роста оборота наличности в Швеции связана с политикой Европейского центробанка, который держит низкую процентную ставку и недавно заявил о намерении уменьшить её в будущем. Эксперт подчеркнул, что именно по этой причине на финансовом рынке страны возникла опасность отрицательной доходности не только по облигациям, но и по депозитам.

Как следствие, в обществе прослеживается нарастающая нервозность, и поэтому шведы стали пополнять запасы наличных.

На увеличение оборота наличных повлиял и технический фактор — замена старых банкнот и монет на новые. Ряд аналитиков также связывают замедление цифровизации с недоступностью средств безналичного расчёта для некоторых пенсионеров и беднейших слоёв населения.

Стоит отметить, что для совершения безналичных платежей в Швеции используются не только карты, но и специальное мобильное приложение Swish. Так, по данным Центрального банка Швеции, в 2018 году объём оплат через приложение возрос почти до 60%. Однако миллиону шведов, 600 тыс. из которых пенсионеры, до сих пор недоступны безналичные способы расчёта. Хотя сейчас в стране многие магазины, общественный транспорт и различные сервисы — от парковок до платных туалетов — доступны только по безналичным способам оплаты.

Более того, даже активные пользователи безналичных платежей в Швеции выступают против полного отказа от наличных денег. Согласно результатам опроса шведской компании Bankomat AB, 72% респондентов хотят оставить возможность использования наличных денег. Эксперты указывают и на активные группы шведского населения, которые выступают против «безналичного мира».

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«Выяснилось, что не все граждане Швеции приветствуют «безналичный мир». Ранее считалось, что полного исчезновения бумажных денег не будет. Но за последние два года власти объявили, что Швеция будет первой в мире страной, которая освободится от наличных денег, и уже к 2021 году планировали выйти на нулевой показатель по их использованию. Как и во многих странах Европы, в Швеции с переходом на безналичный расчёт борются общественные организации», — отметил в беседе с RT руководитель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

Банковская выгода

Один из активных шведских борцов с «безналичным будущим», бывший президент Интерпола Бьорн Эрикссон ещё в 2016 году представил доклад, в котором назвал крупнейшие шведские банки Swedbank, SEB и Nordea главными получателями выгоды от перехода всех расчётов и транзакций в виртуальность.

Так, к 2018 году шведам практически во всех банках страны стали недоступны услуги и операции с использованием наличных денег. Валентин Катасонов отметил, что банки заинтересованы в переходе на безналичный расчёт, чтобы получать больше дохода от комиссий на транзакции.

«На Западе процентные ставки стремятся к нулю. У некоторых центральных банков уже отрицательная ключевая процентная ставка. Соответственно, сейчас коммерческие банки в любой момент могут уйти в минус прежде всего по депозитным операциям», — рассказал эксперт.

«Если будет минус по депозитным операциям, то та банковская система, которая создавалась на протяжении трёх-четырёх последних столетий, просто рухнет, потому что она держится именно на притоке депозитных денег», — подчеркнул Катасонов.

В связи с отказом коммерческих банков Швеции от наличности в октябре 2018 года Банк Швеции (Риксбанк) выпустил документ, обязывающий все кредитные организации страны предоставлять услуги с использованием наличных денег. В материалах также говорилось о возможности проведения наличного расчёта во всех остальных сферах услуг.

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Впрочем, некоторые эксперты подчёркивают выгоду безнала и для самого государства. «Безналичная оплата выгодна для казны Швеции — из-за большей прозрачности бюджет страны стал пополняться гораздо эффективнее и увеличился почти на 30%», — сообщила RTвице-президент по мобильной и электронной коммерции РФИ Банка Елена Чижевская.

«Электронный концлагерь»

Добавим, что в последние два года правительство Швеции обеспокоено различными угрозами обществу в случае полного отказа от наличных денег. Так, в мае 2019-го британское издание Sunday Times писало, что Агентство по гражданским чрезвычайным обстоятельствам (MSB), подведомственная структура Министерства обороны Швеции, рассылало гражданам страны специальные рекомендации. В них сообщалось о необходимости иметь небольшое количество наличных денег на случай чрезвычайных ситуаций, среди которых значились перебои с электричеством, кибератаки и даже война.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян в беседе с RT предположил, что опасения граждан и правительства могут быть также связаны с утечкой данных пользователей различных систем и сервисов — начиная от Facebook и заканчивая кредитными картами некоторых крупных банков. «Использование банковских карт связано с рисками хакерских атак, взломов аккаунтов и различных мошеннических действий», — отметил эксперт.

Позицию руководства MSB также разделяют представители Банка Швеции, которые заявили риксдагу (парламенту), что сохранение кроны в наличном виде важно не только в случаях чрезвычайных ситуаций, но и в мирное время.

Получателями выгоды от отказа оборота наличных денег Бьорн Эрикссон также считает платёжные системы Visa и MasterCard. В частности, в Швеции уже были случаи, когда они блокировали счета компаний, которые, по их мнению, занимаются «аморальной деятельностью». Например, радио Kristianstad сообщало о блокировке счёта фирмы, занимавшейся продажей фильмов ужасов, из-за несоответствия правилам Visa, что привело к закрытию бизнеса.

«Если не будет наличного обращения, то из людей можно будет вить верёвки. Любое отклонение от норм даже не только поведения, но и мыслей может привести к тому, что будут заблокированы счета человека и он просто будет «утилизирован», — отметил Валентин Катасонов.