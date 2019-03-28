Энергетический суверенитет: правительство России выделит субсидии на разработку мощных газовых турбин

Правительство субсидирует создание в России производства газовых турбин большой мощности. Общая стоимость проекта составит 14 млрд рублей. Средства будут направлены в основном на разработку собственных технологий. Эксперты отмечают, что такое оборудование заменит устаревшие агрегаты. Кроме того, отечественные разработки позволят избежать проблем, связанных с санкционными ограничениями.

Правительство России приняло решение о выделении субсидий на разработку и производство газовых турбин большой мощности. Об этом говорится в постановлении кабинета министров.

Общая стоимость проекта составит не менее 14 млрд рублей. Из трёхлетнего федерального бюджета на 2019—2021 годы на эти цели будет выделено 7 млрд рублей. Такую же сумму планируется привлечь за счёт внебюджетного финансирования программы.

Проект предусматривает субсидирование НИОКР, направленных на разработку головных образцов газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60–80 МВт и 150–180 МВт. Субсидии будут предоставляться по конкурсу. При этом максимальный размер выплаты составит не более 50% стоимости проекта.

В постановлении правительства отмечается, что принятое решение позволит создать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса России. Собственное производство также обеспечит технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий.

Предполагается, что до конца 2032 года в России будет выпущено не менее 22 единиц такого оборудования.

Директор института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с RT отметил, что создание собственного производства турбин большой мощности необходимо для выполнения масштабной программы замены старых генерирующих мощностей.

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В январе текущего года правительство одобрило программу модернизации ТЭС сроком до 2035 года. За это время планируется обновить 40 ГВт или порядка 16% от всей установленной мощности, сообщает ТАСС.

В ходе реконструкции электростанций предполагается не только обновить оборудование, но и обеспечить заказами российские предприятия, а также повысить уровень локализации зарубежного энергетического оборудования.

В настоящее время в России нет собственной технологии производства газовых турбин большой мощности. Над разработкой такой турбины работает «Ростех» совместно с «Роснано».

В апреле прошлого года «Силовые машины» заявили, что при поддержке государства готовы разработать собственную турбину. В августе компания сообщила, что в 2019 году рассчитывает получить от государства 3 млрд рублей на проект по разработке и производству линейки отечественных газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отмечает, что большая турбина гораздо более эффективна, чем несколько малых.

«Капитальные затраты на удельную единицу выдаваемой мощности у больших турбин ниже. Даже машинный зал для одной большой турбины будет заметно меньше, чем для 3—4 малых», — отметил в беседе с RT Александр Пасечник.

Санкционный фактор

Эксперты отмечают, что толчком к ускорению разработок собственной турбины в России послужили санкции со стороны западных стран.

«Проблем с газовыми турбинами большой мощности не было, пока их можно было свободно импортировать из-за рубежа. Но затем возникла неприятная история с электростанцией в Крыму. Компания Siemens попыталась вернуть уже поставленные на объект турбины. Поэтому обратили внимание на необходимость иметь собственное производство таких турбин», — пояснил Сергей Правосудов.

Эксперт отметил, что, помимо создания собственного оборудования, в настоящее время с западными компаниями, в частности с Siemens, ведётся работа по локализации производства турбин большой мощности.

В феврале концерн Siemens заявил, что изучает возможность сокращения сроков 100%-ной локализации производства в России газовой турбины мощностью 187 МВт.

«У нас сейчас турбина 2000E мощностью 187 МВт локализована чуть более чем на 60%. Мы готовы до 2020 года локализовать её на 70%, а до конца 2024 года — до 100%. Более того, сейчас мы рассматриваем возможность сократить этот срок на год или полтора», — заявил в интервью ТАСС глава Siemens в России Александр Либеров.

По словам Александра Либерова, компания уже ведёт переговоры с несколькими российскими производителями для ускорения процесса локализации турбины до 100%.

В июне прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что проекты с иностранными партнёрами могут вестись, но параллельно. В интервью РИА Новости он отметил, что Россия должна самостоятельно разработать большие газовые турбины для тепловых электростанций (ТЭС).