В Госдуме прокомментировали запуск Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Депутат Госдумы от города Севастополя Дмитрий Белик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал запуск Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность в Крыму.

«Лучше всего на вопрос, нужны ли Севастополю и Крыму две новые электростанции, могут ответить врачи, которые проводили операции в блэкаут, женщины, которым приходилось рожать под гул генераторов, студенты, которые готовились к экзаменам при свете свечей, простые люди, жившие по графику включения света», — заявил он.

Со своей стороны, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что вопросам безопасности на полуострове традиционно уделяется огромное внимание.

«Помимо запущенных сегодня на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС, на полуострове работают реконструированные Симферопольская ТЭЦ и Сакская ТЭЦ», — сказал сенатор.

Он также напомнил об энергомосте, который проходит через Керченский пролив.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС.