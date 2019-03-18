В Госдуме прокомментировали запуск Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму
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- РИА Новости
«Лучше всего на вопрос, нужны ли Севастополю и Крыму две новые электростанции, могут ответить врачи, которые проводили операции в блэкаут, женщины, которым приходилось рожать под гул генераторов, студенты, которые готовились к экзаменам при свете свечей, простые люди, жившие по графику включения света», — заявил он.
Со своей стороны, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что вопросам безопасности на полуострове традиционно уделяется огромное внимание.
«Помимо запущенных сегодня на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС, на полуострове работают реконструированные Симферопольская ТЭЦ и Сакская ТЭЦ», — сказал сенатор.
Он также напомнил об энергомосте, который проходит через Керченский пролив.
Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС.