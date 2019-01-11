Курс на отмену: Минфин США подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «ЕвроСибЭнерго»

Минфин США по-прежнему настроен снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго». Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин. Впервые казначейство объявило о выводе трёх российских компаний из-под ограничительных мер в декабре 2018 года, однако затем ряд конгрессменов попытались заблокировать этот процесс. Эксперты связывают этот шаг американских парламентариев с политической ситуацией внутри США. Аналитики также отмечают, что инвесторы уже учли возможные риски, а потому решение Вашингтона отложить отмену рестрикций — если оно будет принято — не окажет серьёзного влияния на финансовый рынок России.

В пятницу, 11 января, открытие торгов на Московской бирже ознаменовалось ростом стоимости акций РУСАЛа и En+ более чем на 5%. Инвесторы позитивно восприняли заявления главы Минфина США Стивена Мнучина о сохраняющемся намерении снять санкции с российских компаний.

Об этом министр сообщил накануне вечером по итогам закрытой встречи с членами палаты представителей конгресса Соединённых Штатов. Официальное заявление Мнучина опубликовано на сайте американского казначейства. Обсуждение было решено провести в ответ на требование демократов отложить вывод РУСАЛа, En+ и «ЕвроСибЭнерго» из-под действия ограничений.

19 декабря 2018 года департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщил, что в течение 30 дней выведет из-под санкций три компании, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской. Соответствующее уведомление американское ведомство направило в конгресс. Вместе с тем 4 января лидер демократов в сенате Чак Шумер выступил с инициативой заблокировать процесс отмены ограничений.

Позже, 8 января, председатели семи комитетов палаты представителей конгресса направили Стивену Мнучину официальное письмо с просьбой объяснить запланированное смягчение санкций и отложить процедуру. Заявление чиновников опубликовано на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам.

Действия конгрессменов негативно отразились на настроениях инвесторов и спровоцировали временное снижение фондовых котировок РУСАЛа и En+. Так, по итогам торгов 9 января бумаги обеих компаний подешевели на 1,5% и 2,1% соответственно, но уже 10 января сумели восстановиться в цене. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Демарш конгрессменов имел как внешние, так и внутренние основания, поскольку у политиков сохраняется общий настрой на ужесточение санкционного режима», — прокомментировал RT желание некоторых конгрессменов сохранить санкции на российские компании аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

Помимо этого, как отметил эксперт, Соединённым Штатам на сегодняшний день необходимо сосредоточиться на решении своих внутренних проблем в политике. Это, в свою очередь, также повлияло на инициативу отложить вывод российских компаний из-под ограничений. Так, в своём обращении к Мнучину американские конгрессмены указали на невозможность рассмотрения проекта снятия санкций во время шатдауна — приостановки работы американского правительства.

22 декабря ряд федеральных учреждений Соединённых Штатов временно прекратили работу. Причиной стали разногласия между представителями Демократической и Республиканской партий при обсуждении бюджета — стороны так и не смогли договориться по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.

«Мы также отмечаем, что уведомление (о снятии санкций с российских компаний. — RT) было направлено в конгресс незадолго до прекращения работы правительства. Это, в свою очередь, затрудняет рассмотрение вопроса в течение 30-дневного периода согласно закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — говорится в письме конгрессменов.

Впрочем, как сообщил Стивен Мнучин по итогам встречи с чиновниками, американская администрация может продлить срок рассмотрения проекта. Слова министра приводит издание The Hill.

Напомним, предприниматель Олег Дерипаска попал в санкционный список Министерства финансов США в начале апреля 2018 года. Ограничения Минфина означали заморозку активов российского бизнесмена в Соединённых Штатах и запрет американским компаниям сотрудничать с предприятиями Дерипаски. Введение санкций спровоцировало падение акций РУСАЛа и En+.

Деловой торг

Как отмечают опрошенные RT эксперты, для снятия ограничений команда Олега Дерипаски заключила ряд договорённостей. В частности, согласно документу OFAC, доля предпринимателя в En+ должна снизиться с примерно 70% до 44,95% и не может быть увеличена в будущем. Акции при этом необходимо будет передать в залог ВТБ или другой структуре, одобренной Минфином США и не входящей в санкционный список. Сам бизнесмен сможет голосовать не более чем 35% акций En+.

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Более того, как следует из достигнутых договорённостей, Олег Дерипаска будет напрямую владеть только 0,01% долей в РУСАЛе. При этом, согласно условиям соглашения, уже в конце декабря глава совета директоров компании Маттиас Варниг ушёл в отставку после шести лет работы. С 1 января 2019 года этот пост занял французский экономист Жан-Пьер Тома.

Договор также вносит кардинальные изменения в совет директоров компаний РУСАЛ и En+, половину из которых теперь должны составить граждане США или Великобритании. При этом персональные санкции в отношении Олега Дерипаски остались в силе.

Как объясняют эксперты, на фоне проделанной работы по выходу из-под ограничений возможная блокировка снятия санкций могла негативно сказаться на рыночных настроениях. По словам начальника аналитического отдела «БКС Брокер» Василия Карпунина, в этом случае бумаги РУСАЛа и En+ подешевели бы на 5—10%.

Согласно оценке эксперта, предполагаемое ранее решение американских властей отложить отмену санкций могло вызвать и краткосрочное ослабление российской валюты. В то же время, как полагают аналитики, серьёзного оттока средств из рублёвых активов не произошло бы.

По словам Алексея Калачёва, решение Вашингтона относительно компаний Олега Дерипаски не повлияет на общую санкционную риторику Штатов в отношении России. Инвесторы, в свою очередь, учитывают этот факт, поэтому возможная отсрочка вывода РУСАЛа и En+ из-под санкций преимущественно могла отразиться на биржевых котировках только этих компаний. При этом в целом российский фондовый рынок не ощутил бы на себе негативных последствий.