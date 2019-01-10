Торговый удар: почему Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году

Эксперты Всемирного банка в своём новом докладе понизили прогноз роста глобального ВВП в этом году с 3 до 2,9% и до 2,8% в 2020 и 2021 годах. Замедление может коснуться большинства развитых и развивающихся стран, в том числе США, Китая и даже государств еврозоны. Аналитики связывают пессимистичные ожидания мировых кредиторов с торговыми войнами.

Российский ВВП в 2018 году показывал ускорение роста до 1,6% благодаря устойчивой внутренней экономической активности. Такие выводы содержатся в январском докладе Всемирного банка (ВБ), посвящённом перспективам развития глобальной экономики. Мировые кредиторы также обратили внимание, что, несмотря на ужесточение санкций в отношении Москвы, инфляция в стране оставалась относительно низкой, а объёмы нефтедобычи росли.

Напомним, в декабре прошлого года Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 1,5% до 1,6%. Переоценка была связана с ускорением экономического роста в четвёртом квартале, который был поддержан увеличением спроса на товары длительного пользования перед повышением НДС.

«В некотором смысле доклад показывает сокращение зависимости российской экономики от мировых финансовых рынков, что позволяет продемонстрировать низкую чувствительность к внешним воздействиям», — отметила в беседе с RT главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.

При этом эксперты Всемирного банка понизили прогноз темпов роста мирового ВВП в этом году с 3% до 2,9% и до 2,8% в 2020 и 2021 годах. Специалисты банка такую ситуацию связывают со снижением объёмов международной торговли и замедлением в обрабатывающей промышленности.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев в разговоре с RT допустил, что одна из причин снижения прогноза роста мирового ВВП может быть связана с появлением условных признаков новой рецессии в глобальной экономике. Эксперт напомнил о цикличности экономических кризисов, средний период между которыми составляет 10—14 лет.

«Кроме того, наблюдается существенное ухудшение ситуации в мировой торговле, вызванное политикой администрации президента США Дональда Трампа. Введение Вашингтоном повышенных пошлин на ряд товаров, импортируемых в Штаты из Китая, стран ЕС и других государств привело к заметному замедлению темпов развития мировой торговли. Кроме того, национальные экономики большинства стран, включая и США, оказались под давлением из-за введённых ограничений», — считает Алексей Коренев.

Глобальное замедление

В 2019 году эксперты Всемирного банка ожидают замедление экономики в развитых странах. Согласно прогнозу огранизации, рост ВВП в этих государствах снизится до 2% по сравнению с 2,2% в 2018 году.

Так, экономика США может замедлиться на 0,4% до 2,5% ВВП по сравнению с прошлым годом. При этом наиболее резкое изменение этого показателя в стране Всемирный банк ожидает в 2020 году (до 1,7% ВВП).

Мировые кредиторы также не исключают замедления темпов роста ВВП и в странах еврозоны на 0,3% до 1,6% в 2019 году. Далее показатель может снизиться до 1,5% в 2020 году и 1,3% в 2021-м.

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«В некоторых европейских государствах, например, Германии и Италии, уже наблюдаются признаки рецессии, которые связаны с осложнением условий мировой торговли. На этом фоне сокращение спроса тормозит объёмы промышленного производства, одновременно затрагивая и смежные направления», — пояснила RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

В странах с развивающейся экономикой Всемирный банк ожидает прирост ВВП в 2019 году на уровне 4,2%, что заметно ниже прежнего прогноза (4,7%). Возобновление темпов роста экономики в этих государствах до 4,5% ожидается лишь через год.

Так, эксперты Всемирного банка прогнозируют замедление роста экономики Китая с 6,3% ВВП в 2018 году до 6% ВВП в 2019-м. Индия, напротив, увеличит ВВП на 0,2% до 7,5% ВВП, а восстанавливающая после рецессии Бразилия — сразу на 1% до 2,2% ВВП.

Кроме того, в своём январском докладе мировые кредиторы дали прогноз и по ситуации на мировом энергетическом рынке.

В 2019 и 2020 годах Всемирный банк ожидает среднюю цену на нефть на уровне $67 за баррель. При этом эксперты организации в докладе отметили высокую неопределённость своего прогноза. С одной стороны, мировые кредиторы говорят об устойчивом росте спроса на нефть в 2019 году, но с другой — на этот показатель может серьёзно повлиять снижение потребления сырья в развивающихся странах.

Коренев подчеркнул, что сейчас рынок энергоносителей пребывает под влиянием труднопредсказуемых факторов, среди которых введение санкций в отношении Ирана со стороны США, нестабильность поставок из Ливии и Венесуэлы, а также возможные перебои в соблюдении соглашения ОПЕК+.

«Прогнозы Всемирного банка даже несколько оптимистичны и цена на нефть марки Brent по итогам наступившего года может оказаться в районе $57—62 за баррель. Впрочем, для России планка в $65 долларов за баррель вполне приемлема, так как позволяет сводить федеральный бюджет без особых проблем», — заключил Коренев.