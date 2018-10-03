Оценка возможностей: как прошёл день открытия второго форума «Российская энергетическая неделя»

3 октября стартовал второй международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Он продлится четыре дня, в течение которых участники саммита планируют рассмотреть ряд актуальных вопросов национального и мирового энергорынков. На открытии форума обсудили перспективы поставок российского газа в Европу и ключевые причины стремительного роста цен на нефть. Спикеры отметили серьёзное влияние геополитики на мировой сектор энергосырья. Чем запомнился первый день работы РЭН — в материале RT.

В среду, 3 октября, в Москве стартовал международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Уже во второй раз мероприятие становится площадкой для демонстрации перспектив национального топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и реализации международного сотрудничества в энергосфере. Ожидается, что в этом году в рамках РЭН состоится более 60 деловых мероприятий с участием представителей 70 государств, в том числе 30 министров энергетики, а также руководителей крупных компаний и ведущих мировых экспертов отрасли.

Своё участие в форуме подтвердили порядка 6 тыс. человек. При этом, по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, реальное число гостей мероприятия превысит 10 тыс. В течение четырёх дней участники встречи обсудят ключевые вызовы для энергосектора российской экономики, а также актуальные проблемы развития нефтяной, газовой, угольной и других отраслей. Помимо этого, в рамках РЭН одновременно пройдёт и Петербургский международный газовый форум.

Владимир Путин в своём приветственном письме пожелал участникам РЭН результативной работы и отметил значимый вклад России в обеспечение глобальной энергобезопасности. Как подчеркнул президент, на сегодняшний день национальный ТЭК обладает всеми возможностями для дальнейшего успешного развития.

«Сегодня отечественный топливно-энергетический комплекс уверенно наращивает свой потенциал, открывает новые возможности для серьёзных инвестиций, широкого внедрения современных инновационных технологий, реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе с международным участием», — приводится на официальном сайте Кремля обращение президента.

Под гнётом геополитики





Ключевым мероприятием в день открытия РЭН стало пленарное заседание форума. Тема дискуссии — «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». Значительную часть обсуждения спикеры посвятили одному из самых актуальных сегодня вопросов глобального энергорынка — рекордному росту цен на нефть. На данный момент стоимость сырья эталонной марки Brent впервые с ноября 2014 года торгуется выше отметки $85 за баррель.

По словам российского президента, наблюдаемый сегодня стремительный рост котировок во многом объясняется не столько рыночными факторами, сколько геополитическими. При этом глава государства добавил, что Россия совместно с ОПЕК стремится к установлению баланса спроса и предложения на рынке для достижения устойчивого развития отрасли.

«Рынок сбалансирован сейчас. То, что растёт цена на нефть, — это даже не столько результат уже нашей деятельности, сколько результат в значительной степени приходящих обстоятельств: ожиданий решений по Ирану — кстати, незаконных абсолютно решений и вредных для мировой экономики. Это снижение добычи в Северной Африке в связи с рядом политических обстоятельств. Это снижение добычи в Венесуэле», — объяснил Владимир Путин.

Напомним, в августе вступила в силу первая волна ограничений США в отношении Ирана. Она затронула торговлю ценными металлами, а также автомобильный сектор страны. При этом основной пакет запретительных мер будет введён 5 ноября и распространится на энергетический сектор республики и операции с Центробанком Ирана. В результате мировой рынок нефти рискует лишиться порядка 2 млн баррелей сырья в день.

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На фоне угрозы антииранской санкционной политики Вашингтона, а также ситуации в Венесуэле эксперты прогнозируют рост мировых цен на нефть до $90 за баррель уже в октябре. Более того, согласно оценке некоторых сырьевых аналитиков, до конца 2018 года значение может превысить и $100 за баррель.

Любопытно, что США намерены не только сами отказаться от покупки иранского сырья, но и призывают к аналогичным действиям целый ряд других государств. Вместе с тем, как напомнили участники пленарной сессии, Евросоюз собирается действовать в обход ограничений США и продолжать своё сотрудничество с Тегераном. При этом аналогичной позиции будет придерживаться и Россия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минэнерго РФ Александра Новака.

Ожидаемые потери глобального нефтяного рынка в результате антииранских санкций государства ОПЕК+ намерены компенсировать путём увеличения собственной добычи. Таким образом страны-экспортёры собираются полностью удовлетворить глобальный спрос на углеводороды. В частности, уже сейчас производство нефти в Саудовской Аравии приблизилось к уровню 10,7 млн баррелей в сутки, а в ноябре королевство планирует ещё увеличить данный показатель. Об этом в ходе дискуссии заявил министр энергетики страны Халед аль-Фалех.

В России, согласно оценке Минэнерго, объём нефтяной добычи по итогам сентября составил порядка 11,35 млн баррелей в день. В свою очередь, как отметил Владимир Путин, страна может ещё дополнительно нарастить производство сырья на 200—300 тыс. баррелей в сутки.

Взгляд на перспективу

Важным событием форума стала презентация аналитического отчёта ОПЕК World Oil Outlook 2018 (WOO). Исследование ежегодно публикуется уже в течение последних 12 лет и представляет собой оценку международной нефтяной сферы на среднесрочный период и долгосрочную перспективу до 2040 года. Примечательно, что презентация WOO в рамках Российской энергетической недели прошла впервые.

Авторы отчёта видят будущее мирового рынка нефти достаточно оптимистичным. Об этом, в частности, во время презентации исследования заявил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Как следует из текста документа, в течение следующих 22 лет нефть продолжит занимать крупнейшую долю в глобальном топливно-энергетическом балансе. Во многом это объясняется её высокой востребованностью со стороны транспортной отрасли и нефтехимической промышленности.

Ожидается, что к 2040 году на долю нефти и газа по-прежнему будет приходиться более 50% от общего объёма всех источников энергии. При этом ожидается, что к этому моменту мировой спрос на нефть вырастет на 14,5 млн баррелей в день и достигнет 111,7 млн баррелей в сутки. При этом в среднесрочной перспективе, к 2023 году, этот показатель составит 104,5 млн.

Согласно прогнозу ОПЕК, в период с 2017 по 2040 год спрос на энергосырьё заметно снизится в странах ОЭСР (на 8,7 млн баррелей в день), тогда как в развивающихся государствах он серьёзно возрастёт (на 22,2 млн баррелей в сутки). Планируется, что основными лидерами роста станут Китай и Индия.

Газовый интерес

Широко обсуждаемой темой первого дня форума также стал вопрос поставок природного газа в страны Европейского союза. Как заявил Александр Новак, наблюдаемый сегодня в ЕС рост потребления энергосырья с одновременным падением собственной добычи может привести к увеличению газового импорта Европой на 100 млрд куб. м. По словам министра, такой прирост можно ожидать уже в течение ближайших 10 лет.

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Отметим, в 2017 году потребление газа в странах Евросоюза достигло максимального значения за последние семь лет и составило порядка 491 млрд куб. м. При этом собственное производство энергосырья в ЕС сократилось на 3% — до 128 млрд куб. м, а импорт увеличился на 10% — до 360 млрд куб. м. Такую статистику приводит Еврокомиссия. Примечательно, что, по данным «Газпрома», объём российских газовых поставок в регион составил около 194,4 млрд куб. м.

«Мы в этом году побьём очередной рекорд, но он фактически приблизит нас к объёму законтрактованного газа, годовым контрактным количествам, которые составляют около 204,5 млрд куб. м», — заявил в ходе газовой сессии РЭН зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

По его словам, рост европейского спроса на газ указывает на необходимость создания новых транспортных маршрутов. В связи с этим Медведев отметил, что проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются жизненно необходимыми для Европы. При этом, как подчеркнул зампред правления «Газпрома», в контексте обеспечения Европы газом Россия не боится конкуренции со стороны Соединённых Штатов.

Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой «Северного потока — 2». В частности, по его словам, из-за поставок газа Берлин якобы стал заложником Москвы. На этом фоне Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении проекта магистрального газопровода из России в Европу, а также намерен нарастить экспорт своего СПГ в Евросоюз. Тем не менее, по оценке Минэнерго РФ, европейские потребители проявляют высокую заинтересованность в покупке российского газа. Именно поэтому ведомство не рассматривает всерьёз угрозу каких-либо ограничений.

«Что касается ограничения возможностей поставок газа из РФ, мы об этом слышим на протяжении нескольких последних лет, но по факту... экспорт газа растёт ежегодно на 6—7%», — цитирует ТАСС Александра Новака.

В ходе пленарной сессии Владимир Путин отметил, что уже обсуждал с Дональдом Трампом вопросы экспорта газа в ЕС на встрече в Хельсинки. Как подчеркнул президент, Россия уже в течение многих лет остаётся традиционным газовым поставщиком и осуществляет продажи по конкурентным ценам. Помимо этого, по словам главы государства, поставки энергосырья именно трубопроводом являются наиболее оптимальными.

«Европа закупает газ из других источников, но американский сжиженный газ на 30% дороже. Ну что бы вы сами выбрали? Если они будут покупать дороже, то экономика Германии пойдёт вниз. Мы готовы работать со всеми. Начали строительство в море. Нет проблем с разрешениями. Проект будет реализован», — заключил Путин.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» был учреждён правительством ещё в сентябре 2016 года. Впервые мероприятие прошло в октябре 2017-го и сразу же стало одним из наиболее значимых событий в области российской и мировой энергетики. Тогда на полях РЭН состоялось 45 мероприятий с участием 279 спикеров и модераторов, было подписано 18 соглашений в энергетической сфере. В целом же форум посетили свыше 10 тыс. человек из 94 государств мира.