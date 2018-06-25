«Не только бесполезный, но и вредный»: Минфин заявил о неэффективности валютного контроля для экономики России

Минфин признал вред валютного контроля для экономики страны. В ведомстве считают, что в условиях санкций обязанность экспортёров направлять выручку в Россию оказывает серьёзное давление на национальные компании. При этом в ЦБ пока не готовы полностью отказаться от этого инструмента из-за угрозы отмывания денег, а также оттока средств за рубеж. Почему механизму государственного регулирования валюты необходимо обновление — в материале RT.

Валютный контроль вреден для российской экономики, и Минфин будет последовательно настаивать на его полной отмене. Об этом в понедельник, 25 июня, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости. По его словам, нынешнее регулирование оказывает серьёзное давление на российские компании, попавшие под западные ограничения.

«Если год назад, когда санкции не так сильно кусались, валютный контроль был бесполезен, то сейчас он становится вреден. Когда один из наших крупнейших экспортёров становится SDN-ом (входит в санкционный список США), понятно, что мы не можем воздействовать на него с помощью валютного контроля и тем самым его добить», — цитирует РИА Новости Моисеева.

Валютный контроль представляет собой комплекс мер государственного регулирования для воздействия на рынок национальной валюты — в частности, с целью воспрепятствовать незаконному вывозу капитала из страны.

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Как рассказала RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, изначально валютное регулирование устанавливалось, чтобы предотвратить сокращение золотовалютных резервов, а также избежать резких колебаний рубля и поддержать устойчивость платёжного баланса России. Впрочем, по словам эксперта, такое регулирование больше подходило для переходного периода российской экономики и на сегодняшний день требует пересмотра.

«На фоне активного развития свободной торговли многие нормы устарели и требуют если не отмены, то по крайней мере усовершенствования. Камень преткновения — в законе о валютном регулировании, где речь идёт о требовании репатриации валютной выручки в установленные законом сроки, которое сейчас создаёт проблемы экспортёрам», — пояснила Соснова.

Обязанность по репатриации валютной выручки подразумевает возврат денежных средств, полученных национальными компаниями в иностранной валюте в ходе операций за рубежом, на банковский счёт в Россию. Такую операцию необходимо осуществить в заранее установленные сроки. В противном случае взимается штраф.

Как пояснил в разговоре с RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, российские компании под действием наложенных ограничений испытывают трудности с возвращением средств. Так, американские и европейские банки отказываются от сотрудничества, блокируют платежи и замораживают счета.

«Многие банки отказываются работать с российскими компаниями, которые попали под санкции. Даже если бизнес намерен вернуть деньги по системе репатриации, их всё равно сложно перечислить вовремя. Из-за этого могут возникнуть претензии со стороны налоговых органов и валютного контроля», — отметил Манаенко.

Центробанк против

Ещё в начале 2018 года Минфин выступил с предложением смягчить валютный контроль за внешнеторговыми операциями резидентов. Речь шла о снижении штрафов для российских экспортёров. Позже Банк России поддержал данную инициативу и распорядился об отмене наказания для компаний, попавших под санкции.

«Штрафы для всех компаний будут составлять от 5% до 15%​​​. Для санкционных компаний штраф будет отменён, если именно санкции повлекли за собой невозврат. Те штрафы, которые были, — 50%, 100% (мы абсолютно солидарны с Минфином, что это размер запредельный) — нисколько не способствуют возврату этой выручки», — заявлял ранее заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

В то же время Центробанк выступает против полной отмены валютного контроля. Как отмечает Анастасия Соснова, в ЦБ считают регулирование необходимым для противодействия отмыванию денег.

«Для ЦБ валютный контроль — это инструмент пополнения резервов и управления транзакциями, подстраховка на случай спекулятивных движений капитала. При отсутствии регулирования и в случае масштабного оттока денег из российских активов регулятору будет сложнее контролировать трансграничные движения средств», — добавил Иван Манаенко.

По словам ведущего аналитика «Открытие Private Banking» Андрея Шенка, в ЦБ опасаются, что, в случае отмены контроля, выручка компаний будет оставаться за рубежом. В то же время, по словам эксперта, в современных условиях валютное регулирование действительно является неэффективным и, вероятно, в ближайшее время могут быть предложены иные механизмы по оптимизации его работы.

Примечательно, что опрошенные RT экономисты утверждают, что обновление будет постепенным и при стабильных экономических условиях не окажет влияния на курс рубля. При этом полной отмены валютного контроля ждать не стоит.

«Абсолютной либерализации валютного рынка мы вряд ли дождёмся хотя бы потому, что осуществление финансового регулирования рекомендовано межправительственной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Тем не менее вполне допустимо изменение ряда требований, которые считаются устаревшими», — заключила Анастасия Соснова.