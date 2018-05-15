Обнуление наказания: Центробанк поддержал отмену штрафов для компаний под санкциями за невозврат валютной выручки

Центробанк собирается пересмотреть штрафные меры для российских компаний за нерепатриацию валютной выручки. Такое заявление сделал 15 мая зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Сейчас из-за санкционного режима отечественным экспортёрам за рубежом сложнее вовремя направлять полученные средства обратно в Россию. На этом фоне власти готовы полностью освободить от штрафов за несоблюдение сроков возвращения денег те компании, которые попали под ограничения, введённые США и ЕС. Для остальных национальных производителей, работающих за пределами страны, размер наказания будет заметно снижен. С чем связана переоценка правил репатриации валютной выручки — в материале RT.

В Центробанке поддерживают идею отмены штрафов за нерепатриацию валютной выручки компаний, попавших под санкции. Об этом во вторник, 15 мая, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

«Штрафы для всех компаний будут составлять от 5% до 15%​​​. Для санкционных компаний штраф будет отменён, если именно санкции повлекли за собой невозврат. Те штрафы, которые были, — 50%, 100% (мы абсолютно солидарны с Минфином, что это размер запредельный) — нисколько не способствуют возврату этой выручки», — цитирует РИА Новости Скобелкина.

Обязанность по репатриации валютной выручки российскими компаниями закреплена в федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле». Этот процесс подразумевает возврат денежных средств, полученных в результате транзакций на внешних рынках с контрагентами-нерезидентами в иностранной валюте, на банковский счёт резидента в России. Такую операцию необходимо осуществить в заранее установленные сроки. В противном случае взимается штраф.

«Цель снижения штрафа заключается в том, чтобы не наказывать компании за формальные нарушения в случае, если те столкнулись с санкциями, мешающими им выполнить обязательства по экспортному контракту. Сейчас практика такова, что если экспортёр не получил оплату в срок платежа по любой причине, то накладывается штраф в размере от 75% до 100% от суммы валютной выручки», — пояснил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По словам эксперта, компании под действием наложенных ограничений испытывают трудности с возвращением средств. Так, американские и европейские банки отказываются от сотрудничества, блокируют платежи и замораживают счета.

Напомним, 6 апреля Соединённые Штаты расширили санкции против России. Ограничительные меры были введены в отношении 24 российских предпринимателей, а также 14 компаний.

«Многие банки отказываются работать с российскими компаниями, которые попали под санкции. Даже если бизнес намерен вернуть деньги по системе репатриации, их всё равно сложно перечислить вовремя. Из-за этого, в свою очередь, могут возникнуть претензии со стороны налоговых органов и валютного контроля», — заявил RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что изначально наказание в виде штрафа необходимо было для приучения компаний к дисциплине.

«Многие из этих компаний не возвращали в Россию валютную выручку и использовали это в том числе для оптимизации налогообложения. Соответственно, когда выручка в Россию возвращается, контролировать взыскание налогов радикально проще, что являлось основным мотивом к установлению данной нормы», — подчеркнул Хестанов.

Также по теме Валютные репатрианты: как российский бизнес будет возвращать свои капиталы в страну В 2018 году российские власти намереваются выпустить валютные облигации и сохранить нулевую ставку налога на возвращение капитала...

В то же время, по оценке эксперта, в условиях санкций вопросы налогообложения отходят на второй план. В данном случае существенны именно риски, связанные с возможным арестом или заморозкой денег на каком-либо этапе движения средств.

«Каждая транзакция, каждое движение денег увеличивает риски для этих компаний. Возможно, истинный мотив снижения штрафа направлен как раз на то, чтобы просто по возможности снизить эти риски. Скорее всего, норма будет призвана уменьшить движение денег и немного снизить вероятность того, что в процессе движения средства попадут под какого-либо рода ограничения», — отметил Сергей Хестанов.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин также обратил внимание, что Банк России выступает против полной отмены репатриации валютной выручки. По его словам, данный вопрос обсуждался на совещании у исполняющего обязанности первого вице-премьера Игоря Шувалова.

«Правительство приняло точку зрения ЦБ. Пока вопрос об изменении в законодательстве с точки зрения отмены полной репатриации выручки не стоит», — цитирует Скобелкина Интерфакс.