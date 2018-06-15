Тарифный груз: почему китайская экономика замедлилась после уверенного роста в начале года

В конце рабочей недели было объявлено о начале полномасштабной торговой войны между Вашингтоном и Пекином. После успешных переговоров и своеобразного перемирия в начале мая страны всё же решились пойти на взаимный обмен пошлинами. Интересно, что конфронтация двух государств уже успела отрицательно сказаться на экономическом положении КНР. Негативная статистика по целому ряду показателей вынудила Центробанк республики неожиданно пересмотреть свои действия в отношении процентных ставок. Чем вызвано замедление китайской экономики — в материале RT.

В пятницу, 15 июня, Соединённые Штаты объявили о введении пошлин в размере 25% на импорт китайской продукции на сумму $50 млрд. Об этом говорится в официальном заявлении Дональда Трампа на сайте Белого дома.

«Данные пошлины необходимы для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, а также для защиты американских рабочих мест. Кроме того, вводимые меры станут первым шагом на пути к установлению баланса в торговых отношениях между США и КНР», — пояснил Трамп.

При этом американский лидер отдельно подчеркнул, что на любые ответные меры Китая США готовы ввести дополнительные пошлины.

Тем не менее реакция КНР не заставила себя долго ждать и власти страны уже сообщили о намерении дать незамедлительный симметричный ответ на протекционистские действия США. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Напомним, введение пошлин на ряд продуктов китайского производства администрация Дональда Трампа предложила ещё 3 апреля. Тогда общий перечень должен был охватывать порядка 1,3 тыс. товаров. Впрочем, как сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники, на сегодняшний день список был сокращён до 800 категорий продукции КНР.

В качестве ответа с китайской стороны последовало заявление Госсовета КНР о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований американской продукции. Среди них автомобили, самолёты, соя, а также продукция химической промышленности и сельскохозяйственные товары.

Любопытно, что ещё в мае по итогам двусторонних переговоров государства договорились о мирном урегулировании торговой конфронтации без введения пошлин. Впрочем, теперь, как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, прежние договорённости будут аннулированы.

Майское торможение

Как отмечают опрошенные RT эксперты, торговое противостояние Китая и Соединённых Штатов уже стало одной из главных причин замедления экономики КНР. Так, после ускорения темпов роста ВВП в начале года майская статистика по целому ряду макроэкономических показателей страны оказалась заметно хуже прогнозов.

Согласно информации Национального бюро статистики КНР, в прошлом месяце промышленное производство увеличилось лишь на 6,8%, тогда как аналитики Bloomberg прогнозировали 7%. Кроме того, за первые пять месяцев 2018 года рост инвестиций в основной капитал (затраты на создание и обновление средств, многократно участвующих в производстве) замедлился до 6,1% — минимум с февраля 1996 года. При этом темпы роста розничных продаж показали наихудшую динамику за последние 15 лет и опустились с 9,2% в апреле до 8,5% в мае. Как следует из прогноза экспертов Reuters, показатель должен вырасти до 9,6%.

По словам руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, снижение объёма инвестиций в китайскую экономику в мае, как правило, носит сезонный характер. Тем не менее в этом году оно оказалось наиболее крупным. Во многом это как раз связано с тем, что США стали ограничивать экономическое взаимодействие с КНР.

«Многие американские частные бизнесмены на уровне малых и средних предприятий, которые присутствуют в КНР в большом количестве, восприняли угрозу торговой войны как сигнал по ограничению инвестиций. При этом европейские предприниматели также уверены, что в случае начала торговой конфронтации США и Китая может пострадать и их бизнес. Поэтому многие контракты, подписанные на уровне протоколов и намерений ещё в начале года, так и не были реализованы», — рассказал Алексей Маслов RT.

Эксперт отдельно подчёркивает, что ускорение экономики КНР в первые месяцы 2018 года происходило за счёт серьёзного притока государственных инвестиций в крупные национальные предприятия. Так, огромное число кредитов было выдано компаниям под ряд озвученных правительством с начала года международных инициатив. Теперь же инвестиции несколько уменьшились, и экономика отреагировала незамедлительно.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Reuters

© Jason Lee

Против течения

Негативная майская статистика отразилась и на действиях Народного банка Китая (НБК). Накануне китайский регулятор ко всеобщему удивлению инвесторов не стал поднимать краткосрочные процентные ставки вслед за ФРС США. Как объяснил старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов, такое решение центробанка КНР могло бы только ухудшить экономическое благосостояние страны.

В среду, 13 июня, Федрезерв по итогам двухдневного заседания повысил свою базовую ставку до уровня 1,75—2% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики Соединённых Штатов оказывает серьёзное давление на финансовые рынки развивающихся стран. Поскольку разница между ставками в этих государствах и в США сокращается, инвесторам становится невыгодно держать средства в активах развивающихся рынков, и они проявляют всё больший интерес к доллару. Как следствие, такой отток капитала уже привёл к рекордному обвалу турецкой лиры и аргентинского песо.

В связи с этим центробанки развивающихся государств тоже вынуждены повышать собственные процентные ставки. С начала года такие шаги уже были предприняты в Индии, Индонезии, Аргентине, Турции, Филиппинах, Малайзии и Гонконге. Именно поэтому сохранение процентных ставок Китаем стало сюрпризом для игроков финансового рынка и негативно сказалось на биржевых торгах в конце недели.

По итогам торговой сессии 15 июня азиатские площадки закрылись преимущественно в минусе. При этом котировки Шанхайской фондовой биржи опустились до рекордного минимума за последние полтора года. Так, соответствующий индекс SSE Composite потерял 0,73% и впервые с октября 2016 года достиг отметки в 3021 пункт.

«Увеличение разницы между ставками США и Китая повлечёт за собой отток части капитала из КНР. Особенно это повлияет на долговой рынок страны, номинированный в долларах, который переживает не самые лучшие времена», — отметил Вадим Меркулов.

Другими словами, глобальное укрепление американской валюты на фоне роста ставки ФРС приведёт и к увеличению долларового объёма государственного долга Китая.

В целом, согласно оценке экспертов, китайская экономика имела бы все шансы вернуться в зону уверенного роста до конца года при отсутствии торгового обострения с США. Так, по словам Меркулова, введение тарифов свыше $30 млрд является критическим для КНР.

Впрочем, власти республики внимательно следят за всеми происходящими изменениями и не хотят показать, что экономика может встать на путь торможения. «На этом фоне (даже при серьёзном оттоке инвестиций) правительство КНР примет все необходимые меры, и темпы роста экономики останутся на том же уровне, что и в прошлом году», — заключил Алексей Маслов.