Пути транзита: «Газпром» и Анкара договорились о строительстве сухопутного участка второй нитки «Турецкого потока»

«Газпром» подписал соглашение с правительством Турции о строительстве сухопутного участка транзитной нитки «Турецкого потока» для поставок российского газа в Европу. Теперь стороны могут приступить к сооружению этого отрезка газопровода. По словам министра энергетики республики Берата Албайрака, работы будут завершены в намеченный срок — к концу 2019 года. В конце апреля «Газпром» сообщил о завершении укладки морской части первой нитки «Турецкого потока».

В субботу, 26 мая, представители «Газпрома» и турецкого правительства подписали документы о сооружении сухопутного участка второй нитки газопровода «Турецкий поток», которая предназначена для транзита на европейский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

«Состоялось подписание протокола между ПАО «Газпром» и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Газпром» и турецкая трубопроводная компания Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка газопровода. Теперь стороны могут перейти к практическим шагам по реализации проекта.

Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе.

Напомним, 30 апреля «Газпром» сообщил о завершении глубоководной укладки морской части первой нитки «Турецкого потока», предназначенной для внутреннего рынка. Строительство морского участка второй нитки газопровода должно продолжиться в третьем квартале 2018 года.

Две нитки «Турецкого потока», каждая мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год, берут своё начало в Анапском районе Краснодарского края и пролегают по дну Чёрного моря на северо-запад Турции. При этом первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, а вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Ожидается, что первые поставки начнутся в конце 2019 года.

«Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено»

Также представители компаний «Газпром экспорт» и Botas заключили соглашение по внесудебному урегулированию арбитражного спора по условиям поставок газа турецким потребителям, который продолжался с октября 2015 года.

«Между ООО «Газпром экспорт» и Botas были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено», — говорится в сообщении «Газпрома».

Турецкая сторона требовала ретроактивного пересмотра контракта и предоставления скидки в размере 10,25% за поставки природного газа в 2015-2016 годах. О достижении договорённости с Россией по этому вопросу в субботу также говорили турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

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«Мы договорились с Россией по арбитражному процессу. Мы договорились о снижении цены на природный газ в 2015-2016 годах на 10,25%. Больше никакого арбитража. Мы получили скидку», — заявил Албайрак.

Глава Минэнерго также подтвердил, что строительство второй нитки «Турецкого потока» будет завершено в срок — к концу 2019 года.

Напомним, 14 мая зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания ведёт переговоры по поводу маршрута прокладки второй нитки «Турецкого потока» по территории республики.

В то же время, президент Болгарии Румен Радев в ходе официального визита в Москву 21 мая выступил за прямые поставки голубого топлива из России в балканскую республику. Однако эксперты скептически оценивают это предложение из-за внутриполитической ситуации в Болгарии и позиции по данному вопросу Евросоюза.

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Доминировать, но не злоупотреблять

Также на этой неделе стало известно о завершении антимонопольного расследования, которое Европейская комиссия вела в отношении российской газовой корпорации. В Еврокомиссии решили наложить на «Газпром» ряд обязательств в связи с опасениями относительно поставок газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. При этом отмечается, что ЕК сочла приемлемыми скорректированные по итогам рыночного теста предложения компании.

«Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия. Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры», — заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Мы убеждены, что принятое решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом. «Газпром» всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем», — подчеркнул Медведев.

Опасения Еврокомиссии были связаны с территориальными ограничениями, которые «Газпром» мог налагать на контракты в восьми странах Евросоюза: Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Чехии и Эстонии. Теперь «Газпром» должен отменить все контрактные барьеры по трансграничной перепродаже газа в этих странах.

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Также урегулирована проблема обеспечения конкурентных цен на газ в Болгарии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Кроме того, «Газпром» не будет требовать от Софии компенсаций за отмену проекта газопровода «Южный поток».

По словам еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер, принятое соглашение не лишает «Газпром» доминирующего положения на европейском рынке, но накладывает на него определённые обязательства.

«В странах, о которых мы говорим, «Газпром» по-прежнему является доминирующим игроком. Вы можете доминировать на европейском рынке, но вы не можете злоупотреблять своим доминирующим положением, — цитирует РИА Новости Вестагер.

В свою очередь, комментируя сообщения об урегулировании антимонопольного расследования, министр энергетики Александр Новак выразил удовлетворение, отметив: «Завершение таких сложных процессов — позитивный фактор».