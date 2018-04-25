Прирост за счёт сырья: как торговля нефтью марки WTI на Мосбирже повлияет на энергетический рынок

Московская биржа в среду, 25 апреля, запустила торги фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI). Объём торгов по итогам первого дня составил 58 млн рублей. Новый инструмент дополнил товарную секцию биржи, где уже представлены краткосрочные контракты на Brent — самый популярный эталонный сорт нефти. По мнению аналитиков, такое решение позволит увеличить объём торгов в рамках площадки. RT разобрался, какие перспективы ожидают российских инвесторов после запуска нового инструмента срочного рынка.

В среду, 25 апреля, на Московской бирже стартовали торги фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil или WTI. По итогам первого дня объём торгов этими срочными биржевыми контрактами составил 58 млн рублей.

Light Sweet Crude Oil — второе название эталонной марки нефти WTI (West Texas Intermediate), которая добывается в Соединённых Штатах. Этот сорт считается лёгким и отличается низким содержанием серы. Он подходит для переработки в бензин и дизель, и пользуется большим спросом в США и Китае.

Фьючерсы Мосбиржи на нефть WTI являются долларовыми и расчётными — то есть беспоставочными. Физической поставки нефти при этом процессе не происходит. Между покупателями и продавцами производятся только денежные расчёты, сумма которых определяется, исходя из разницы между ценой контракта и фактической ценой на WTI на дату его исполнения.

Как уточняется в сообщении Московской биржи, запуск нового финансового инструмента призван расширить доступ российских инвесторов к международным рынкам.

Как пояснили RT в пресс-службе Мосбиржи, запущенные два года назад торги фьючерсами на Brent стали достаточно востребованными в России и занимают третье место по популярности после контрактов на доллары и евро.

Спекулянтам на руку

По мнению опрошенных RT аналитиков, запуск подобного финансового инструмента, в первую очередь, привлекателен для самой площадки, которая может ощутимо увеличить объём торгов и собственную прибыль. За совершение сделок Московская биржа, как и остальные торговые площадки, взимает комиссию.

Однако российские игроки также получают ряд плюсов. Так, торги с поставками нефти сортов Brent и WTI происходят преимущественно на Нью-йоркской (NYMEX), Чикагской (CME) и Лондонской (FOX) товарных биржах. Российские сорта нефти (Urals и Siberian Light) торгуются на Санкт-Петербургской бирже (SPBEX). Однако для мелких спекулянтов такие торги не представляют интереса — лот каждого контракта подразумевает крупные объёмы нефти — около 1 000 баррелей — и, соответственно, крупные суммы к оплате.

«Также зарубежные товарные биржи требуют от инвесторов открывать счета у американских и европейских брокеров. Это гораздо дороже, чем открытие счёта у российского брокера для Мосбиржи. Расценки за рубежом стартуют от $3 тыс., при этом большинство компаний требует депозит в размере от $10 тыс. Более того, ряд американских брокеров в принципе не работает с российскими физлицами», — отметила в беседе с RT заместитель директора аналитического департамента Alpari Анна Кокорева.

Большая часть сырой нефти в мире продается самими добывающими компаниями напрямую, пояснил RT гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

«Основная часть объёмов у мейджоров приходится на прямые долгосрочные контракты, заключенные между производителем и потребителями — государствами и компаниями. Также поставки идут в рамках внебиржевых контрактов, к примеру — с крупными трейдерами вроде Glencore. Поэтому непосредственно сырьевой рынок запуск фьючерсных торгов практически не затронет», — считает Танкаев.

Однако и для крупных игроков фьючерсы представляют интерес, давая им возможность страховать свои риски. В случае неожиданных колебаний нефтяных котировок компании могут возместить ущерб на сырьевом рынке, получив средства от сделок, заключенных на фондовом рынке.

«Фьючерсы — это, по сути, договорённость купить или продать что-либо, по определённой цене в будущем. Введение нового финансового инструмента повысит привлекательность товарной секции Мосбиржи», — отметила Анна Кокорева.

Конкуренция бенчмарков

Американская WTI, как и североморская Brent, по своему химическому составу представляют схожий продукт. До 2011 года разница в цене этих двух маркерных сортов была небольшой — около $1—5. Затем Brent вырвалась в лидеры по стоимости: по данным Энергетического института Оксфорда, в 2010 году цены на 70% всех мировых сортов нефти прямо или косвенно определялись ценами на смесь Brent.

Также по теме Апрельский пик: с чем связан взлёт цен на нефть до $75 за баррель Стоимость нефти эталонной марки Brent установила новый рекорд и превысила $75 за баррель. В последний раз такая ситуация на рынке...

Однако со временем объёмы добычи в Северном море упали. Ситуация осложнилась падением цен на нефть — эксплуатация месторождений в сложных природных условиях при котировках в $55—60 рисковала стать невыгодной. Американское агентство котировок Platts предложило разбавлять сорт нефтью с норвежского месторождения Troll, расположенного на шельфе Норвегии.

На фоне растущей сланцевой добычи в США, нефть WTI снова становится перспективной для инвесторов. Как отмечает Reuters, торги контрактами на WTI в 2017 году превзошли по объёму торги фьючерсами на Brent.

Так, объём торгов фьючерсными контрактами на WTI на NYMEX составил около $310 млн по сравнению с примерно $242 млн контрактов на Brent на бирже ICE. С 2011 года объём торгов WTI увеличился почти на $135 млн контрактов против прироста примерно на $109 млн контрактов на Brent, сообщает Reuters со ссылкой на данные биржевой статистики.