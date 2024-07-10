До конца 2030 года: правительство продлило выдачу семейной ипотеки под 6%

Министерство финансов России объявило о продлении программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Родители, у которых есть хотя бы один ребёнок не старше шести лет, а также ряд других категорий граждан по-прежнему смогут оформить жилищный кредит по сниженной ставке до 6%. Взять заём на выгодных условиях можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. При этом каждой семье теперь разрешается брать только одну ипотеку с господдержкой, а все выданные ранее льготные кредиты будут учитываться.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина ещё на шесть лет продлило выдачу семейной ипотеки под 6% годовых. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в Министерстве финансов страны.

«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счёт адресной и социальной направленности мер поддержки», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Напомним, с 1 июля в России на рынке жилищного кредитования перестала действовать массовая льготная программа под 8% годовых. Изначально вместе с ней должна была завершиться и семейная ипотека. Впрочем, теперь родители, у которых есть хотя бы один ребёнок в возрасте до шести лет включительно, смогут оформить заём на выгодных условиях до конца 2030 года.

«Программой могут воспользоваться… также семьи с ребёнком-инвалидом. Это распространяется и на многоквартирные дома, и на ИЖС... Кроме того, льготный кредит могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми — в 35 регионах с низким объёмом жилищного строительства, в малых городах, а также для индивидуального жилищного строительства по всей России», — написал вице-премьер Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

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Как и прежде, взять семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Гражданам разрешается брать и кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

«Например, если вы хотите взять кредит (в регионе. — RT) в размере 10 млн рублей на 20 лет, то вы можете получить 6 млн рублей по ставке 6%, а ещё 4 млн рублей — по ставке на рыночных условиях (сегодня это около 19,5%. — RT)», — объяснили в компании «ДОМ.РФ».

По условиям инициативы сниженный процент действует в течение всего срока кредита, а разницу между рыночной и субсидируемой ставками банкам возмещает государство. Только в 2024 году власти собираются направить из бюджета на эти цели почти 224 млрд рублей.

Отметим, что минимальный размер первоначального взноса по семейной ипотеке составляет 20% от стоимости жилья. При этом программа позволяет рефинансировать ранее выданный кредит при рождении ребёнка.

Как подчеркнули в Министерстве финансов, в рамках нововведений каждая семья в России теперь сможет оформлять только по одной ипотеке с господдержкой. Выданные ранее льготные ссуды будут учитываться.

Такой подход сделает субсидируемые программы более эффективными, а также поможет повысить доступность жилья и сдержать рост цен на недвижимость. Об этом RT рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«Решение направлено на то, чтобы предотвратить злоупотребления. Прежде некоторые граждане пользовались льготными программами для инвестирования в недвижимость или получения дополнительной выгоды. Это, в свою очередь, приводило к неравномерному распределению льгот и снижению эффективности госпрограмм. Ограничение количества льготных кредитов может стимулировать граждан использовать их именно для улучшения своих жилищных условий, а не для заработка», — пояснил эксперт.

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Льготная ипотека для россиян с детьми заработала ещё в 2018 году и за прошедшее время помогла улучшить жилищные условия более чем 1,1 млн семей. По словам Марата Хуснуллина, инициатива стала одной из самых востребованных, а в условиях высоких рыночных ставок программа сегодня оказывает «огромную поддержку» родителям.

В этой связи продление программы ещё на шесть лет является позитивным сигналом, причём не только для граждан, но и для рынка недвижимости в целом. Такую точку зрения в беседе с RT выразил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Рынок, который в какой-то момент просто встал, теперь снова заработает. Дело в том, что ранее семейная и льготная ипотека занимали около 80% в общем объёме выдачи жилищных кредитов. С отменой второй программы спрос на новостройки в стране сократится, поскольку при нынешних рыночных ставках дешевле будет взять вторичку. Однако сохранение семейной ипотеки позволит рынку новостроек не рухнуть. При этом в перспективе застройщики должны будут снижать цены до уровня вторичного рынка», — заключил Апрелев.