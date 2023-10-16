«Труднее подделать»: Банк России показал обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Банк России представил обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. На тысячерублёвой купюре изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, Казани и Уфы. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу, Челябинску и Салехарду. Новые денежные знаки сохранят прежнюю цветовую палитру и получат специальный QR-код. Как полагают эксперты, подобная модернизация поможет дополнительно сократить число подделок в наличном обороте. При этом выпуск новых банкнот не приведёт к дополнительному разгону инфляции, констатируют аналитики.

В понедельник, 16 октября, Банк России провёл презентацию обновлённых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В оформлении традиционно использованы достопримечательности федеральных округов страны. Так, на лицевой стороне купюры номиналом 1000 рублей изображена Никольская башня кремля в Нижнем Новгороде, а на оборотной стороне — коллаж из изображений Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башни Сююмбике Казанского кремля, а также Музея археологии и этнографии в Уфе.

«Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-я параллель» (Полярный круг) в Салехарде», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, на банкноты нанесён QR-код, который при наведении на него камеры телефона отправляет пользователя на сайт Банка России. На соответствующей странице сайта находится подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Как отметили в Центробанке, новые банкноты будут поступать в обращение постепенно. Пользоваться ими можно будет наравне с действующими купюрами на всей территории страны. Новые денежные знаки сохранили привычную цветовую гамму, чтобы россияне могли оперативно найти нужную купюру в своих кошельках, рассказал на презентации заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

«У обеих банкнот усилены защитные признаки — это общий подход. Чем выше номинал, тем выше защитный комплекс, чтобы труднее было подделать. Часть элементов проверятся при наклоне, другая — на просвет, третья — на ощупь. Есть признаки, которые можно увидеть только под лупой», — пояснил Белов.

По его словам, старые купюры будут выходить из обращения по мере их износа и загрязнения. При этом банкам и торговым предприятиям потребуется время для адаптации и настройки соответствующего оборудования, добавил зампред ЦБ.

Напомним, что первая версия современной купюры номиналом 1000 рублей была введена в обращение 1 января 2001 года. На лицевой стороне денежного знака изображён памятник Ярославу Мудрому и часовня на фоне кремля в Ярославле, а на обороте — колокольня и церковь Иоанна Предтечи. Затем банкнота претерпела две модернизации — в 2004 и 2010 годах — в целях повышения защиты от подделок.

Пятитысячная купюра поступила в обращение 31 июля 2006 года. Дизайн банкноты посвящён Хабаровску — на её сторонах нанесены изображения памятника Николаю Муравьёву-Амурскому, набережной города и моста через реку Амур. Банк России модифицировал купюру в 2010 году, внедрив новые защитные элементы от неправомерного копирования.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Ранее Центробанк представил новый дизайн сторублёвой купюры. Банкнота содержит усиленный защитный комплекс по аналогии с купюрой 200 рублей. В оформлении были использованы достопримечательности Центрального федерального округа. Также в 2024 году регулятор планирует ввести в обращение модернизированные 500 рублей, а в 2025-м изменения коснутся 10 и 50 рублей.

«Регулятор регулярно обновляет банкноты различных номиналов. Во-первых, бумага со временем приходит в негодность, поэтому возникает необходимость печатать новые тиражи. Во-вторых, средства защиты от копирования постоянно совершенствуются и ЦБ на этом фоне старается усиливать защищённость купюр», — рассказал RT директор рынков России и СНГ FAM Properties Валерий Тумин.

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По итогам II квартала 2023 года в банковской системе России было выявлено больше 3 тыс. поддельных денежных знаков, что почти на 52% ниже, чем за аналогичный период 2022-го. Чаще всего такие банкноты встречаются среди купюр номиналом 5000 и 1000 рублей. Реже всего мошенники подделывают купюры 200 рублей.

«Объёмы поддельных банкнот в России постоянно сокращаются — примерно на 10% ежегодно. Современные деньги защищены настолько хорошо, что подделывать их становится всё более экономически невыгодно. К тому же всё шире распространяются альтернативные способы оплаты: картой через терминалы, СБП. Начинает хождение цифровой рубль», — добавил Валерий Тумин.

По его словам, обновление банкнот не приведёт к дополнительному разгону инфляции в стране. Денег в обороте не станет больше, новые денежные знаки будут лишь заменять старые купюры, которые начнут постепенно уходить из обращения, объяснил Тумин.

«Эмиссия денежных средств находится под чётким контролем монетарных властей, поэтому модернизированные банкноты порадуют россиян и не окажут негативного влияния на всплеск инфляции, как это было в 90-е годы прошлого века», — отметил в беседе с RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.