Без дивидендов: почему акции «Газпрома» и Сбербанка резко подешевели на Московской бирже

На торгах в четверг, 30 июня, индекс Мосбиржи обновил двухмесячный минимум. Резкую волну распродаж на фондовом рынке спровоцировала новость об отказе «Газпрома» выплачивать дивиденды за 2021 год. На этом фоне стоимость ценных бумаг корпорации упала почти на треть, а инвесторы начали стремительно выводить деньги из активов других компаний в ожидании аналогичных заявлений. Так, вслед за «Газпромом» начислять дивидендные выплаты акционерам отказался Сбербанк, что привело к удешевлению акций организации на 7%. Почему бизнес решил изменить свои финансовые планы — в материале RT.

В четверг, 30 июня, торги на российском рынке ценных бумаг сопровождаются резким снижением индекса Мосбиржи. В середине дня фондовый индикатор опускался на 8,1%, до 2185 пунктов — самого низкого уровня с 25 апреля.

Лидером падения стали акции «Газпрома». В определённый момент ценные бумаги компании дешевели сразу на 32,8% — до 200 рублей за штуку. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 25 февраля.

На фоне рыночного обвала Московская биржа перевела торги акциями «Газпрома» в режим дискретного аукциона. Такой механизм традиционно используют в качестве альтернативы приостановке операций в случае сильных колебаний котировок за короткий промежуток времени.

Стоимость акций «Газпрома» начала падать после новостей о том, что компания не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Об этом, в частности, заявил заместитель председателя правления корпорации Фамил Садыгов.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметил Садыгов.

После слов топ-менеджера инвесторы начали массово распродавать акции «Газпрома» на бирже. Одновременно игроки стали выводить деньги из ценных бумаг других компаний, поскольку среди участников усилились опасения невыплаты дивидендов по некоторым из них. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Кроме того, акции «Газпрома» популярны у инвесторов и занимают большую долю от всех вложений на рынке, в том числе маржинальные позиции (использование заёмных средств при инвестировании. — RT). Столь сильное падение котировок вызвало недостаток средств по таким позициям, и чтобы избежать их принудительного закрытия, инвесторы продают другие акции. К тому же многие так поступают, просто желая перевести деньги в подешевевший «Газпром», — объяснил Бабин.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Отметим, что по итогам 2021 года прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) выросла более чем в 13 раз и достигла 2,16 трлн рублей. При этом общий размер дивидендных выплат акционерам должен был составить рекордные 1,244 трлн рублей.

По мнению экспертов, отказ «Газпрома» выплачивать дивиденды во многом связан с решением властей временно повысить для компании налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С 1 сентября по 30 ноября сумма отчислений должна будет увеличиться на 416 млрд рублей. Соответствующий законопроект уже одобрен во втором чтении Государственной думой.

О планах Минфина разово взыскать с «Газпрома» дополнительный НДПИ стало известно ещё 21 июня. Как отметил в беседе с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, уже на тот момент стало понятно, что компания решит не выплачивать дивиденды держателям акций. Вместе с тем ситуация была неверно интерпретирована рынком, поэтому решение «Газпрома» стало неожиданностью для большинства инвесторов, считает аналитик.

«Дело в том, что расчёт НДПИ происходит ежемесячно, а решение о дополнительном сборе налога распространяется на квартал — то есть сразу на три месяца. Так что весь объём дивидендов, который должен был составить 1,244 трлн рублей, уйдёт в бюджет — по 416 млрд за каждый месяц III квартала», — объяснил Переславский.

При этом, как подчеркнул эксперт, предположения о финансовых трудностях у «Газпрома» в корне не соответствуют действительности. Так, в настоящий момент цены на газ держатся на стабильно высоком уровне, что позволит обеспечить компании значительную прибыль в текущем году, даже несмотря на сокращение поставок в Европу.

В рамках ожиданий

Одновременно с «Газпромом» от выплаты дивидендов за 2021 год отказался и Сбербанк. В результате стоимость акций компании тоже начала падать и в определённый момент снижалась на 7% — до 123,6 рубля за акцию.

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«Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета о нераспределении чистой прибыли Сбербанка за 2021 год и невыплате дивидендов по акциям. Рекомендации основаны на положениях дивидендной политики Сбербанка об учёте факторов влияния на капитал и возможности иметь достаточный запас прочности, а также на распоряжении правительства… и рекомендации Банка России», — сообщили в Сбере.

В середине июня ЦБ рекомендовал банкам в краткосрочной и среднесрочной перспективе отказаться от выплаты дивидендов. Как пояснили в регуляторе, такое решение необходимо для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций «в условиях структурной трансформации российской экономики».

«Что касается Сбера, то здесь всё тоже довольно прозрачно. Поскольку ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды за этот год и исходя из того, что акции упали не так сильно, как в случае с тем же «Газпромом», инвесторы были к этому готовы и распродали свои пакеты чуть раньше», — пояснил Николай Переславский.

По мнению специалиста, в дальнейшем стоимость акций «Газпрома» и Сбербанка может стабилизироваться вблизи текущих значений. Вместе с тем эксперт не исключает вероятность некоторого дополнительного снижения котировок в обозримой перспективе.