WSJ: некоторые китайские компании вынуждены сократить поставки в Россию

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Некоторые китайские компании приостановили поставки товаров в Россию из-за западных санкций и давления американских поставщиков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: некоторые китайские компании вынуждены сократить поставки в Россию
  • Gettyimages.ru

По словам собеседников издания, «несколько крупных компаний сокращают поставки в Россию», где китайские технологические фирмы «доминируют на рынке многих продуктов».

Как сообщалось ранее, китайская государственная автомобилестроительная корпорация Beiqi Foton Motor Co. планирует локализовать в России производство реализуемых на местном рынке пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S.

Китайский посол Чжан Ханьхуэй отмечал, что Китай готов гарантировать бесперебойные поставки российской продукции на свой рынок, спрос на российские товары в КНР растёт.

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