Китайская корпорация Foton Motor планирует локализовать в России производство автомобилей

Китайская государственная автомобилестроительная корпорация Beiqi Foton Motor Co. планирует локализовать в России производство реализуемых на местном рынке пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы к отчётности российского представительства компании.

«ООО «Фотон Мотор» имеет далекоидущие планы на развитие продаж автомобилей марки Foton на территории России. Но для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство на территории России. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков серии Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем», — говорится в пояснениях к отчётности китайской компании.

В документе не уточняется, с каким автопроизводителем решено заключить контракт.

Подробнее о намерениях азиатского рынка активизировать свою деятельность в России — в материале RT.