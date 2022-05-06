Дальнобойщик из США Коулман рассказал об отказе водителей работать из-за роста цен на топливо
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По его словам, рост цен на топливо в США коснулся всех водителей, в том числе и его самого.
«Для грузоперевозок самое страшное, что цены на наши услуги не поднимаются вместе с ценами на топливо, так что индивидуальные предприниматели просто отказываются брать новые заказы, чтобы не работать себе в убыток, и ждут, когда всё вернётся в норму», — сказал он.
По его мнению, в росте цен виноват Белый дом.
Также он предположил, что в американской администрации будто нарочно хотят поднять цены как можно выше, перекладывая вину на другие страны, в частности Россию.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.