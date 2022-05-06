Дальнобойщик из США Коулман рассказал об отказе водителей работать из-за роста цен на топливо

Короткая ссылка
Дальнобойщик из США Рон Коулман рассказал RT об отказе водителей работать на фоне роста цен на топливо.
Дальнобойщик из США Коулман рассказал об отказе водителей работать из-за роста цен на топливо
  • Gettyimages.ru

По его словам, рост цен на топливо в США коснулся всех водителей, в том числе и его самого.

«Для грузоперевозок самое страшное, что цены на наши услуги не поднимаются вместе с ценами на топливо, так что индивидуальные предприниматели просто отказываются брать новые заказы, чтобы не работать себе в убыток, и ждут, когда всё вернётся в норму», — сказал он.

По его мнению, в росте цен виноват Белый дом.

Также он предположил, что в американской администрации будто нарочно хотят поднять цены как можно выше, перекладывая вину на другие страны, в частности Россию.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить