Дальнобойщик из США Коулман рассказал об отказе водителей работать из-за роста цен на топливо

Дальнобойщик из США Рон Коулман рассказал RT об отказе водителей работать на фоне роста цен на топливо.

По его словам, рост цен на топливо в США коснулся всех водителей, в том числе и его самого.

«Для грузоперевозок самое страшное, что цены на наши услуги не поднимаются вместе с ценами на топливо, так что индивидуальные предприниматели просто отказываются брать новые заказы, чтобы не работать себе в убыток, и ждут, когда всё вернётся в норму», — сказал он.

По его мнению, в росте цен виноват Белый дом.

Также он предположил, что в американской администрации будто нарочно хотят поднять цены как можно выше, перекладывая вину на другие страны, в частности Россию.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.