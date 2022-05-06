Блинкен заявил о приверженности США дипломатическому подходу по отношению к КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении указал, что Соединённые Штаты привержены дипломатическому подходу в отношении властей КНДР.

«Соединённые Штаты по-прежнему привержены поискам дипломатии в отношениях с КНДР и призывают КНДР к диалогу. В то же время мы будем продолжать бороться с противоправной деятельностью КНДР в киберпространстве, а также с нарушениями резолюций Совета Безопасности ООН», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление было подготовлено в связи с введением США санкций против сервиса Blender.io по анонимным сделкам с криптовалютой, которым, по версии Вашингтона, пользовался Пхеньян.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты в мае будут добиваться продвижения в работе над резолюцией по КНДР, предусматривающей ужесточение санкций против Пхеньяна из-за ракетных испытаний.