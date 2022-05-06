В здании в Мадриде произошёл взрыв
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Предположительно, взрыв газа, произошёл около часа дня в доме №35 на улице Генерала Пардиньяса, экстренные службы оказали помощь 12 пострадавшим, пишет El País.
Многочисленные повреждения получили припаркованные рядом с домом автомобили.
В январе 2021 года при взрыве здания в центре Мадрида погибли как минимум четыре человека.
Инцидент произошёл в доме, принадлежащем расположенной неподалёку католической церкви. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. В результате были уничтожены несколько этажей здания.