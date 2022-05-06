В здании в Мадриде произошёл взрыв

В жилом доме в Мадриде произошёл мощный взрыв, пострадали по меньшей мере 12 человек. Инцидент произошёл в одном из центральных районов столицы Испании.

Предположительно, взрыв газа, произошёл около часа дня в доме №35 на улице Генерала Пардиньяса, экстренные службы оказали помощь 12 пострадавшим, пишет El País.

Многочисленные повреждения получили припаркованные рядом с домом автомобили.

В январе 2021 года при взрыве здания в центре Мадрида погибли как минимум четыре человека.

Инцидент произошёл в доме, принадлежащем расположенной неподалёку католической церкви. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. В результате были уничтожены несколько этажей здания.