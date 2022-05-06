Генсек ООН Гутерреш заявил об эвакуации из Мауриполя около 500 человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что с территории завода «Азовсталь» и прилегающих территорий в Мариуполе были эвакуированы около 500 человек.

Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Генсека организации, эвакуация двух колонн была осуществлена в рамках совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

При этом в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что за сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 518 человек, в том числе 67 детей.

Ранее заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совбеза организации заявил, что 5 мая под эгидой ООН началась третья операция по эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и с территории комбината «Азовсталь».