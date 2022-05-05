В ООН сообщили о начале новой операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали»

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что 5 мая под эгидой ООН началась третья операция по эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и с территории комбината «Азовсталь».

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Сегодня утром мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с «Азовстали», — сказал Гриффитс.

Он добавил, что не будет приводить подробностей, пока операция не завершится.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста, Россией и Украиной по вопросу эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.