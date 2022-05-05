В ООН сообщили о начале новой операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали»
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Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Сегодня утром мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с «Азовстали», — сказал Гриффитс.
Он добавил, что не будет приводить подробностей, пока операция не завершится.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста, Россией и Украиной по вопросу эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.