В ООН сообщили о начале новой операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали»

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Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что 5 мая под эгидой ООН началась третья операция по эвакуации гражданских лиц из Мариуполя и с территории комбината «Азовсталь».
В ООН сообщили о начале новой операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Сегодня утром мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с «Азовстали», — сказал Гриффитс.

Он добавил, что не будет приводить подробностей, пока операция не завершится.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста, Россией и Украиной по вопросу эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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