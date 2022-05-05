В ООН рассказали о сотрудничестве с Москвой и Киевом по эвакуации мирных лиц с «Азовстали»

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ООН продолжает сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК), Россией и Украиной по вопросу эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН рассказали о сотрудничестве с Москвой и Киевом по эвакуации мирных лиц с «Азовстали»
  • AP

«Нам сложно назвать точное число (гражданских лиц на «Азовстали». — RT). Мы продолжаем работать с МККК, с Украиной и Россией на высших уровнях, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя и с «Азовстали», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что Россия готова обеспечить безопасный выход гражданских с «Азовстали».

При этом киевские власти должны отдать оставшимся на комбинате боевикам приказ сложить оружие.

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