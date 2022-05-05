Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz
Власти Соединённого Королевства ввели санкции против российского производителя стали Evraz.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в документе на сайте британского МИД.
Ранее Великобритания ввела запрет на импорт чугуна и стали из России.
Рестрикции также были введены против российской автомобильной компании «КАМАЗ» и ещё нескольких предприятий.
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